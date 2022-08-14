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Министр обороны Словакии: в Украине нет наших МиГ-29

"Европейская правда"Воскресенье, 14 августа 2022, 14:51
Министр обороны Словакии: в Украине нет наших МиГ-29
Ярослав Надь. фото bз Telegram

Министр обороны Словакии Ярослав Надь отрицает информацию о том, что его страна уже передала Украине истребители МиГ-29.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

"Наши истребители МиГ-29 не в Украине. Это ложная информация. Они до сих пор в Сляче (военный аэродром, - ред.). Они будут охранять наше воздушное пространство до конца августа, вы увидите их 27 августа на SIAF (Словацкий международный авиационный фестиваль, - ред.), где они официально попрощаются", – написал он.

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"Мы ведем переговоры с нашими союзниками и партнерами, что с ними делать дальше. Решение еще не принято. Мы сообщим вам, когда это изменится", – добавил министр.

Четыре года назад Словакия заказала у США 14 истребителей F-16. Сначала первые машины должны поступить в Словакию уже в этом году, а остальные – через год, но в конце концов они прибудут не раньше 2024 года. Американские истребители должны заменить МиГ-29.

Надь в конце апреля сообщил, что Польша готова защищать воздушное пространство Словакии после прекращения работы истребителей МиГ-29 и до поставки новых истребителей F-16.

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С сентября Словакия может рассчитывать на то, что Чехия тоже поможет своими истребителями защищать воздушное пространство.

Еще в начале июля премьер-министр Словакии Эдуард Гегер предположил, что страна может передать Украине свои истребители МиГ-29 и танки советского производства, но отказался раскрывать подробности этих дискуссий.

Темы: Словакиявойна
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