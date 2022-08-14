Комітет ВР підтримав продовження воєнного стану й мобілізації

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони підтримав внесені президентом законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram

Дослівно: "Комітет ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав в цілому законопроєкти (#7664) про продовження дії воєнного стану та (#7665) загальної мобілізації на 90 діб".

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Що передувало: 12 серпня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Згідно з пропозицією президента, воєнний стан діятиме щонайменше до 20 листопада.