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Комитет ВР поддержал продление военного положения и мобилизации

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 августа 2022, 17:22
Верховная Рада, Getty Images

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал внесенные президентом законопроекты о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Дословно: "Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал в целом законопроекты (#7664) о продлении действия военного положения и (#7665) всеобщей мобилизации на 90 суток".

Что предшествовало: 12 августа президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Согласно предложению президента, военное положение будет действовать, по меньшей мере, до 20 ноября.

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Темы: мобилизацияВоенное положениеВерховная Рада
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