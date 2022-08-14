Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Комитет ВР поддержал продление военного положения и мобилизации

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 августа 2022, 17:22
Комитет ВР поддержал продление военного положения и мобилизации
Верховная Рада, Getty Images

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал внесенные президентом законопроекты о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Дословно: "Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал в целом законопроекты (#7664) о продлении действия военного положения и (#7665) всеобщей мобилизации на 90 суток".

Реклама:

Что предшествовало: 12 августа президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Согласно предложению президента, военное положение будет действовать, по меньшей мере, до 20 ноября.

Темы: мобилизацияВоенное положениеВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
мобилизация
Вениславский: Второе высшее образование не может быть основанием для отсрочки от мобилизации
Россия готовит новую волну мобилизации в Крыму – представительство президента
Резников рассказал, есть ли необходимость в новой мобилизации
Последние новости
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
Все новости...
Реклама: