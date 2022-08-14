Замах на письменника Рушді у США: стан покращився, його відключили від ШВЛ

Письменника Салмана Рушді, якого було госпіталізовано у п'ятницю після замаху в США, відключили від апарату штучної вентиляції легень, його стан покращується.

Джерело: Reuters із посиланням на агента та сина письменника

Дослівно лист агента Ендрю Уайлі: "Він відключений від апарату ШВЛ, тож шлях до одужання почався. Це буде довго, травми серйозні, але його стан рухається в правильному напрямку".

Реклама:

Деталі: Після кількох годин операції Рушді був підключений до апарату штучної вентиляції легень і не міг говорити, станом на вечір п'ятниці. Раніше Уайлі повідомляв, що Рушді, ймовірно, втратить око, а також отримав ушкодження печінки та нерва руки.

Один із синів Рушді повідомив, що його батько зміг сказати декілька слів після того, як був відключений від апарату ШВЛ.

"Незважаючи на серйозні травми, які змінили його життя, його звичне зухвале почуття гумору залишається незмінним", — написав Зафар Рушді у Twitter.

ВІДЕО ДНЯ

Підозрюваний Хаді Матар із Фейрв'ю, штат Нью-Джерсі, на засіданні суду в суботу не визнав себе винним за звинуваченням у замаху на вбивство та напад, повідомив агентству Reuters його призначений судом адвокат Натаніель Бароне.

Ані місцева, ані федеральна влада поки не надали жодних додаткових подробиць розслідування, включаючи можливий мотив.

Початкова перевірка правоохоронними органами облікових записів Матара в соцмережах показала, що він симпатизує шиїтському екстремізму й іранському Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), хоча, за даними NBC New York, точних зв'язків виявлено не було.

Що передувало: 12 серпня письменник Салман Рушді, якому Іран погрожував смертю через його твори, дістав ножове поранення у шию на сцені під час лекції в штаті Нью-Йорк.