Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Замах на письменника Рушді у США: стан покращився, його відключили від ШВЛ

Катерина ТищенкоНеділя, 14 серпня 2022, 20:23
Замах на письменника Рушді у США: стан покращився, його відключили від ШВЛ
САЛМАН РУШДІ, AFP VIA GETTY IMAGES

Письменника Салмана Рушді, якого було госпіталізовано у п'ятницю після замаху в США, відключили від апарату штучної вентиляції легень, його стан покращується.

Джерело: Reuters із посиланням на агента та сина письменника

Дослівно лист агента Ендрю Уайлі: "Він відключений від апарату ШВЛ, тож шлях до одужання почався. Це буде довго, травми серйозні, але його стан рухається в правильному напрямку".

Реклама:

Деталі: Після кількох годин операції Рушді був підключений до апарату штучної вентиляції легень і не міг говорити, станом на вечір п'ятниці. Раніше Уайлі повідомляв, що Рушді, ймовірно, втратить око, а також отримав ушкодження печінки та нерва руки.

Один із синів Рушді повідомив, що його батько зміг сказати декілька слів після того, як був відключений від апарату ШВЛ.

"Незважаючи на серйозні травми, які змінили його життя, його звичне зухвале почуття гумору залишається незмінним", — написав Зафар Рушді у Twitter.

ВІДЕО ДНЯ

Підозрюваний Хаді Матар із Фейрв'ю, штат Нью-Джерсі, на засіданні суду в суботу не визнав себе винним за звинуваченням у замаху на вбивство та напад, повідомив агентству Reuters його призначений судом адвокат Натаніель Бароне.

Ані місцева, ані федеральна влада поки не надали жодних додаткових подробиць розслідування, включаючи можливий мотив.

Початкова перевірка правоохоронними органами облікових записів Матара в соцмережах показала, що він симпатизує шиїтському екстремізму й іранському Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), хоча, за даними NBC New York, точних зв'язків виявлено не було.

Що передувало: 12 серпня письменник Салман Рушді, якому Іран погрожував смертю через його твори, дістав ножове поранення у шию на сцені під час лекції в штаті Нью-Йорк.

Теми: СШАІраннапад
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
США
Трамп обіцяє "посадити" політичних опонентів, якщо знову стане президентом
США заморозили активи перших індійських алмазних компаній за співпрацю з російською "Алросою"
Порти США допоможуть відновити морську інфраструктуру України
Останні новини
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє російських "воєнкорів" поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері в Пітері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
Усі новини...
Реклама: