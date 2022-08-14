Покушение на писателя Рушди в США: состояние улучшилось, его отключили от ИВЛ

Писатель Салман Рушди, который был госпитализирован в пятницу после покушения в США, отключен от аппарата искусственной вентиляции легких, и его состояние улучшается.

Источник: Reuters со ссылкой на агента и сына писателя

Дословно письмо агента Эндрю Уайли: "Он отключен от аппарата ИВЛ, так что путь к выздоровлению начался. Это будет долго, травмы серьезные, но его состояние движется в правильном направлении".

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Детали: После нескольких часов операции Рушди был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и не мог говорить по состоянию на вечер пятницы. Ранее Уайли сообщал, что Рушди, вероятно, потеряет глаз, а также получил повреждение печени и нерва руки.

Один из сыновей Рушди сообщил, что его отец смог сказать несколько слов после того, как отключился от аппарата ИВЛ.

"Несмотря на серьезные травмы, которые изменили его жизнь, его обычное дерзкое чувство юмора остается нетронутым", — написал Зафар Рушди в Twitter.

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Подозреваемый Хади Матар из Фэйрвью, штат Нью-Джерси, на заседании суда в субботу не признал себя виновным по обвинению в покушении на убийство и нападении, сообщил агентству Reuters его назначенный судом адвокат Натаниэль Бароне.

Ни местные, ни федеральные власти пока не предоставили никаких дополнительных подробностей расследования, включая возможный мотив.

Первоначальная проверка правоохранительными органами учетных записей Матара в социальных сетях показала, что он симпатизирует шиитскому экстремизму и иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР), хотя, по данным NBC New York, точных связей обнаружено не было.

Что предшествовало: 12 августа писатель Салман Рушди, которому Иран угрожал смертью из-за его произведений, получил ножевое ранение в шею на сцене во время лекции в штате Нью-Йорк.