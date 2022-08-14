Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Покушение на писателя Рушди в США: состояние улучшилось, его отключили от ИВЛ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 августа 2022, 20:23
САЛМАН РУШДИ, AFP VIA GETTY IMAGES

Писатель Салман Рушди, который был госпитализирован в пятницу после покушения в США, отключен от аппарата искусственной вентиляции легких, и его состояние улучшается.

Источник: Reuters со ссылкой на агента и сына писателя

Дословно письмо агента Эндрю Уайли: "Он отключен от аппарата ИВЛ, так что путь к выздоровлению начался. Это будет долго, травмы серьезные, но его состояние движется в правильном направлении".

Детали: После нескольких часов операции Рушди был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и не мог говорить по состоянию на вечер пятницы. Ранее Уайли сообщал, что Рушди, вероятно, потеряет глаз, а также получил повреждение печени и нерва руки.

Один из сыновей Рушди сообщил, что его отец смог сказать несколько слов после того, как отключился от аппарата ИВЛ.

"Несмотря на серьезные травмы, которые изменили его жизнь, его обычное дерзкое чувство юмора остается нетронутым", — написал Зафар Рушди в Twitter.

Подозреваемый Хади Матар из Фэйрвью, штат Нью-Джерси, на заседании суда в субботу не признал себя виновным по обвинению в покушении на убийство и нападении, сообщил агентству Reuters его назначенный судом адвокат Натаниэль Бароне.

ВИДЕО ДНЯ

Ни местные, ни федеральные власти пока не предоставили никаких дополнительных подробностей расследования, включая возможный мотив.

Первоначальная проверка правоохранительными органами учетных записей Матара в социальных сетях показала, что он симпатизирует шиитскому экстремизму и иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР), хотя, по данным NBC New York, точных связей обнаружено не было.

Что предшествовало: 12 августа писатель Салман Рушди, которому Иран угрожал смертью из-за его произведений, получил ножевое ранение в шею на сцене во время лекции в штате Нью-Йорк.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: СШАИраннападение
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW назвал приоритетные направления для россиян в войне против Украины

Россияне ударили по Никополю из РСЗО

Военное командование захватчиков сбежало из Херсона – облсовет

"Слуга" Красов попал в ДТП в Житомирской области

Зеленский – россиянам: Если вы молчите, то поддерживаете войну

дополненоВ Затоке Одесской области люди подорвались на пляже: двое погибших, один раненый

Все новости...
США
Пистолет Болдуина не мог выстрелить в украинку Хатчинс без нажатия на спусковой крючок – ФБР
На Тайвань отправилась новая делегация Конгресса США
Пятая часть подразделений РФ в Украине разгромлена – Залужный
Последние новости
07:43
Президент Польши почтил память погибших военных УНР
07:19
В Харькове россияне попали по территории предприятия ночью
07:10
На четырех направлениях ВСУ заставили врага отступать – сводка
06:27
ISW назвал приоритетные направления для россиян в войне против Украины
05:38
Путин заявил о расширении двусторонних отношений России и Северной Кореи – СМИ
04:46
Еще 6 кораблей получили разрешение на вывоз зерна из портов Украины
04:06
Россияне ударили по Никополю из РСЗО
03:20
На Харьковщине прозвучало по меньшей мере 12 взрывов – СМИ
02:58
Папа Римский: Война в Украине отвлекла внимание от угрозы голода
01:58
Пожар в церкви Египта убил более 40 человек, среди которых – 15 детей
Все новости...