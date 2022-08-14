Біля Мелітополя сили спротиву пошкодили залізничний міст – мер

Українські сили спротиву днями пошкодили залізничний міст біля окупованого Мелітополя Запорізької області.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Дослівно: "Мінус один залізничний міст на південно-західному напрямку від Мелітополя дорівнює повну відсутність російських ешелонів зі сторони Криму.

Сили спротиву настільки допомогли мосту "втомитись", що рашисти не в силах його відновити вже другу добу".

Деталі: За даними Федорова, з суботи в Мелітополі та найближчих населених пунктах проводяться масові фільтраційні заходи, але жодного партизана так і не знайшли.

"Слава мелітопольським партизанам за щоденні героїчні успіхи в тилу ворога", - написав він.

Що передувало: У ніч на неділю ЗСУ нанесли новий удар по Антонівському мосту на Херсонщині.

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Керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що внаслідок ударів ЗСУ пошкоджено всі стаціонарні канали поставок важкого озброєння російських військ з лівого на правий берег Дніпра на Херсонщині.