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Біля Мелітополя сили спротиву пошкодили залізничний міст – мер

Катерина ТищенкоНеділя, 14 серпня 2022, 23:37
місце пошкодження мосту, мапа з Telegram Федорова

Українські сили спротиву днями пошкодили залізничний міст біля окупованого Мелітополя Запорізької області.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Дослівно: "Мінус один залізничний міст на південно-західному напрямку від Мелітополя дорівнює повну відсутність російських ешелонів зі сторони Криму.

Сили спротиву настільки допомогли мосту "втомитись", що рашисти не в силах його відновити вже другу добу".

Деталі: За даними Федорова, з суботи в Мелітополі та найближчих населених пунктах проводяться масові фільтраційні заходи, але жодного партизана так і не знайшли.

"Слава мелітопольським партизанам за щоденні героїчні успіхи в тилу ворога", - написав він.

Що передувало: У ніч на неділю ЗСУ нанесли новий удар по Антонівському мосту на Херсонщині.

ВІДЕО ДНЯ

Керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що внаслідок ударів ЗСУ пошкоджено всі стаціонарні канали поставок важкого озброєння російських військ з лівого на правий берег Дніпра на Херсонщині.  

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Теми: Мелітопольдорогивійна
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