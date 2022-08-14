ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту, керівний склад окупантів тікає – ОК "Південь"

У ніч на неділю ЗСУ нанесли новий удар по Антонівському мосту на Херсонщині.

Джерело: керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Так, ми продовжуємо вогневий контроль за транспортними і логістичними артеріями на тимчасово окупованій території, оскільки маємо чіткий намір допомогти окупантами прийняти правильне рішення і спрямувати їх чергові "жести доброї волі" в потрібному нам напрямку.

Знову було нанесено удар по Антонівському мосту для того, щоб закріпити його статус остаточно як непроїзний".

Деталі: Гуменюк підтвердила, що ЗСУ вже атакували Антонівський міст, залізничний міст у Херсоні та Каховський міст.

Вона також зазначила, що внаслідок цих ударів пошкоджено всі стаціонарні канали поставок важкого озброєння російських військ з лівого на правий берег Дніпра на Херсонщині.

"Це означає, що важка техніка і перевезення запасів боєприпасів надзвичайно ускладнені до унеможливлення. Ми продовжуємо уточнювати всі результати, і коли отримаємо абсолютну оцінку, зокрема експертну, щоб розуміти, що ці артерії вже не можуть використовуватися, тоді проголосимо це", - сказала вона.

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За словами Гуменюк, зараз керівний склад військових підрозділів РФ "потроху використовує ці залишки транспортних шляхів для евакуації на лівий берег для того, щоб відчувати себе в безпеці".

"По-перше, це означає, що важливість цієї операції різко переміщується разом з командуванням. А для рядового особового складу це означає, що їм доводиться залишатися на місці і приймати рішення долі. Україна – країна гуманітарна і дотримується норм міжнародного гуманітарного права, тому в полоні їм буде набагато краще, ніж навіть після повернення до власної країни", - зазначила керівниця об'єднаного пресцентру.

Вона нагадала російським військовим, що, якщо вони складуть зброю і залишаться в обмінному фонді, у них "є шанс зберегти свій генофонд".

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