Возле Мелитополя силы сопротивления повредили железнодорожный мост – мэр

Украинские силы сопротивления на днях повредили железнодорожный мост возле оккупированного Мелитополя Запорожской области.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Дословно: "Минус один железнодорожный мост на юго-западном направлении от Мелитополя равно полное отсутствие российских эшелонов со стороны Крыма.

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Силы сопротивления настолько помогли мосту "устать", что рашисты его не в силах восстановить уже вторые сутки".

Детали: По данным Федорова, с субботы в Мелитополе и ближайших населённых пунктах проводятся массовые фильтрационные мероприятия, но ни одного партизана так и не нашли.

"Слава мелитопольским партизанам за ежедневные героические успехи в тылу врага", - написал он.

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