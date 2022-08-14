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Возле Мелитополя силы сопротивления повредили железнодорожный мост – мэр

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 августа 2022, 23:37
место повреждения моста, карта из Telegram Федорова

Украинские силы сопротивления на днях повредили железнодорожный мост возле оккупированного Мелитополя Запорожской области.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Дословно: "Минус один железнодорожный мост на юго-западном направлении от Мелитополя равно полное отсутствие российских эшелонов со стороны Крыма.

Силы сопротивления настолько помогли мосту "устать", что рашисты его не в силах восстановить уже вторые сутки".

Детали: По данным Федорова, с субботы в Мелитополе и ближайших населённых пунктах проводятся массовые фильтрационные мероприятия, но ни одного партизана так и не нашли.

"Слава мелитопольским партизанам за ежедневные героические успехи в тылу врага", - написал он.

Что предшествовало: В ночь на воскресенье ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту на Херсонщине.

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Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что в результате ударов ВСУ повреждены все стационарные каналы поставок тяжелого вооружения российских войск с левого на правый берег Днепра в Херсонской области.

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Темы: Мелитопольдорогивойна
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