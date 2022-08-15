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ISW назвав пріоритетні напрямки для росіян у війні проти України

Ольга Глущенко Понеділок, 15 серпня 2022, 06:27
ISW назвав пріоритетні напрямки для росіян у війні проти України
українські військові, фото: ОК Південь

Інститут вивчення війни (ISW) назвав напрямки, на яких ведуться найактивніші бойові дії, а також ті, які є пріоритетними для росіян у війні проти України.

Джерело: ISW

Деталі: Окупанти і українські захисники ведуть активні бойові дії на таких напрямках: місто Харків і північно-східна частина Харківської області по лінії Ізюм – Слов'янськ; Сіверсько-Лисичанський район; Бахмут; район міст Авдіївка-Донецьк; Південної України.

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Ці диспозиції свідчать про те, що Москва надає перевагу просуванню своїх військ навколо Бахмута і, можливо, до Сіверська, водночас намагаючись використати активність сил так званої "ДНР", щоб захопити території, які їм не вдалося взяти з 2014 року на авдіївському напрямку.

Висока концентрація добровольчих батальйонів навколо Ізюма та Слов’янська свідчить про те, що ця територія не в центрі уваги Росії та може бути вразливою для українських контратак.

Скупчення сил у Херсонській області та навколо неї може створити значні труднощі для російського командування та управління, особливо якщо українські сили продовжать там контрнаступ.

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Склад російських військ уздовж Південного напрямку є відносно різноманітнішим, ніж на інших напрямках.

Російське військове керівництво, ймовірно, спрямувало змішані сили в цей район, щоб захистити його від очікуваного українського контрнаступу.

Ключові висновки аналітиків інституту:

  • Російські війська в Україні діють приблизно у шести угрупованнях.
  • Окупанти здійснили наземні атаки на північ від Харкова, на північний захід від Слов’янська, на схід від Сіверська та досягли невизначених досягнень навколо Бахмута.
  • Повідомляється, що українські війська завдали удару по зосередженню військ Вагнера в Попасній Луганської області, завдавши втрат.
  • 42 держави закликали російські війська вийти із Запорізької атомної електростанції в Енергодарі лише за дві-чотири години до наступного удару по Енергодару.
  • Українські війська завдали удару по Антонівському автодорожньому мосту, ймовірно, зробивши всі три автомобільні мости до та на правий берег Дніпра непридатними для важкої техніки.
  • Російські військові комісії продовжують стикатися з труднощами щодо залучення росіян до підписання контрактів на військову службу.
  • Російська окупаційна влада продовжувала вживати рублевізаційних заходів і збирати дані про цивільне населення на окупованих територіях, щоб створити умови для референдумів про анексію.

Теми: війна
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