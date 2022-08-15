Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ISW назвал приоритетные направления для россиян в войне против Украины

Ольга ГлущенкоПонедельник, 15 августа 2022, 06:27
украинские военные, фото: ОК Юг

Институт изучения войны (ISW) назвал направления, на которых ведутся самые активные боевые действия, а также те, которые приоритетны для россиян в войне против Украины.

Источник: ISW

Детали: Оккупанты и украинские защитники ведут активные боевые действия по следующим направлениям: город Харьков и северо-восточная часть Харьковской области по линии Изюм – Славянск; Северско-Лисичанский район; Бахмут; район городов Авдеевка-Донецк; Южной Украины.

Эти диспозиции свидетельствуют о том, что Москва предпочитает продвижение своих войск вокруг Бахмута и, возможно, в Северск, в то же время пытаясь использовать активность сил так называемой "ДНР", чтобы захватить территории, которые им не удалось взять с 2014 года на авдеевском направлении.

Высокая концентрация добровольческих батальонов вокруг Изюма и Славянска свидетельствует о том, что эта территория не в центре внимания России и может быть уязвима для украинских контратак.

Скопление сил в Херсонской области и вокруг нее может создать значительные трудности для российского командования и управления, особенно если украинские силы продолжат контрнаступление.

Состав русских войск вдоль Южного направления относительно разнообразнее, чем на других направлениях.

ВИДЕО ДНЯ

Российское военное руководство, вероятно, направило смешанные силы в этот район, чтобы оградить его от ожидаемого украинского контрнаступления.

Ключевые выводы аналитиков института:

  • Российские войска в Украине действуют примерно в шести группировках.
  • Оккупанты совершили наземные атаки к северу от Харькова, к юго-западу от Славянска, к востоку от Северска и достигли неопределенных достижений вокруг Бахмута.
  • Сообщается, что украинские войска нанесли удар по сосредоточению войск Вагнера в Попасной Луганской области, нанеся потери.
  • 42 государства призвали российские войска выйти из Запорожской атомной электростанции в Энергодаре всего за два-четыре часа до следующего удара по Энергодару.
  • Украинские войска нанесли удар по Антоновскому автодорожному мосту, вероятно, сделав все три автомобильных моста и на правый берег Днепра непригодными для тяжелой техники.
  • Российские военные комиссии продолжают сталкиваться с трудностями привлечения россиян к подписанию контрактов на военную службу.
  • Российские оккупационные власти продолжали принимать рублевизационные меры и собирать данные о гражданском населении на оккупированных территориях, чтобы создать условия для референдумов об аннексии.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: война
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

обновлено в 15:24, фотоОккупанты ударили по Харькову: попали в многоэтажку, погиб человек

Рада одобрила закон о "таможенном безвизе"

Суд в Гааге назначил дату вынесения приговора по делу MH17

Рада продлила военное положение на всю осень

Рада избрала двух членов ВСП, среди них – адвокат Автомайдана Маселко

Оккупанты повредили ЗАЭС: высокий риск утечки радиации - Энергоатом

Все новости...
война
Россияне обстреляли из артиллерии приграничье Черниговщины
Оккупанты ударили по Харькову: попали в многоэтажку и остановку
С металлическим имплантом: история нацгвардейца, защищающего Украину с пороком сердца
Последние новости
17:59
В Мелитополе ожидают катастрофу во время отопительного сезона – Федоров
17:59
Пятеро детей сбежали из детского лагеря в Трускавце из-за запрета курить
17:56
Конкурс на главу АРМА: комиссия не смогла выбрать победителя
17:40
Российского чиновника нашли мертвым на Донбассе
17:35
Apple требует удалить из приложения Rutube контент российских государственных СМИ
17:28
Посол ЕС приветствовал назначение двух новых членов Высшего совета правосудия
17:25
Программу помощи украинским семьям с детьми от ЮНИСЕФ приостановили: детали
17:17
"Маркер российской оккупации": с фасада КНУ Шевченко сняли мемориальную доску Булгакову
17:16
Рада продлила налоговую амнистию на полгода: что это даст
17:12
На спецсчете НБУ для нужд военных осталось 976 миллионов
Все новости...