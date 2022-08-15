ISW назвал приоритетные направления для россиян в войне против Украины

Институт изучения войны (ISW) назвал направления, на которых ведутся самые активные боевые действия, а также те, которые приоритетны для россиян в войне против Украины.

Источник: ISW

Детали: Оккупанты и украинские защитники ведут активные боевые действия по следующим направлениям: город Харьков и северо-восточная часть Харьковской области по линии Изюм – Славянск; Северско-Лисичанский район; Бахмут; район городов Авдеевка-Донецк; Южной Украины.

Эти диспозиции свидетельствуют о том, что Москва предпочитает продвижение своих войск вокруг Бахмута и, возможно, в Северск, в то же время пытаясь использовать активность сил так называемой "ДНР", чтобы захватить территории, которые им не удалось взять с 2014 года на авдеевском направлении.

Высокая концентрация добровольческих батальонов вокруг Изюма и Славянска свидетельствует о том, что эта территория не в центре внимания России и может быть уязвима для украинских контратак.

Скопление сил в Херсонской области и вокруг нее может создать значительные трудности для российского командования и управления, особенно если украинские силы продолжат контрнаступление.

Состав русских войск вдоль Южного направления относительно разнообразнее, чем на других направлениях.

ВИДЕО ДНЯ

Российское военное руководство, вероятно, направило смешанные силы в этот район, чтобы оградить его от ожидаемого украинского контрнаступления.

Ключевые выводы аналитиков института: