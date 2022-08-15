Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ISW назвал приоритетные направления для россиян в войне против Украины

Ольга ГлущенкоПонедельник, 15 августа 2022, 06:27
ISW назвал приоритетные направления для россиян в войне против Украины
украинские военные, фото: ОК Юг

Институт изучения войны (ISW) назвал направления, на которых ведутся самые активные боевые действия, а также те, которые приоритетны для россиян в войне против Украины.

Источник: ISW

Детали: Оккупанты и украинские защитники ведут активные боевые действия по следующим направлениям: город Харьков и северо-восточная часть Харьковской области по линии Изюм – Славянск; Северско-Лисичанский район; Бахмут; район городов Авдеевка-Донецк; Южной Украины.

Реклама:

Эти диспозиции свидетельствуют о том, что Москва предпочитает продвижение своих войск вокруг Бахмута и, возможно, в Северск, в то же время пытаясь использовать активность сил так называемой "ДНР", чтобы захватить территории, которые им не удалось взять с 2014 года на авдеевском направлении.

Высокая концентрация добровольческих батальонов вокруг Изюма и Славянска свидетельствует о том, что эта территория не в центре внимания России и может быть уязвима для украинских контратак.

Скопление сил в Херсонской области и вокруг нее может создать значительные трудности для российского командования и управления, особенно если украинские силы продолжат контрнаступление.

ВИДЕО ДНЯ

Состав русских войск вдоль Южного направления относительно разнообразнее, чем на других направлениях.

Российское военное руководство, вероятно, направило смешанные силы в этот район, чтобы оградить его от ожидаемого украинского контрнаступления.

Ключевые выводы аналитиков института:

  • Российские войска в Украине действуют примерно в шести группировках.
  • Оккупанты совершили наземные атаки к северу от Харькова, к юго-западу от Славянска, к востоку от Северска и достигли неопределенных достижений вокруг Бахмута.
  • Сообщается, что украинские войска нанесли удар по сосредоточению войск Вагнера в Попасной Луганской области, нанеся потери.
  • 42 государства призвали российские войска выйти из Запорожской атомной электростанции в Энергодаре всего за два-четыре часа до следующего удара по Энергодару.
  • Украинские войска нанесли удар по Антоновскому автодорожному мосту, вероятно, сделав все три автомобильных моста и на правый берег Днепра непригодными для тяжелой техники.
  • Российские военные комиссии продолжают сталкиваться с трудностями привлечения россиян к подписанию контрактов на военную службу.
  • Российские оккупационные власти продолжали принимать рублевизационные меры и собирать данные о гражданском населении на оккупированных территориях, чтобы создать условия для референдумов об аннексии.

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
война
"Ждет Севастополь, ждет Камчатка": Данилов показал испытания украинских ракет
Наше войско не так велико – Данилов прокомментировал статьи о потерях Украины
Такой войны еще не было, поэтому вся аналитика в СМИ поверхностная и может быть опасна − Данилов
Последние новости
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
Все новости...
Реклама: