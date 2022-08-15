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Подія дня: удар по штабу "ПВК Вагнера". Що відомо і чи був там "кухар Путіна" Пригожин?

"Українська правда"Понеділок, 15 серпня 2022, 01:10
Подія дня: удар по штабу ПВК Вагнера. Що відомо і чи був там кухар Путіна Пригожин?

14 серпня під удар на окупованій Луганщині потрапив штаб "ПВК Вагнера", фото якого раніше опублікували самі росіяни.

Найманці цієї приватної військової компанії воюють у різних гарячих точках на стороні Росії. Вони ж, за даним української розвідки, влаштували вбивство українських полонених в Оленівці.

Куратором цієї ПВК вважають наближеного до Кремля бізнесмена Євгена Пригожина. Його називають "кухарем Путіна" через великий бізнес у сфері харчування, який заробляє на держпідрядах. У мережі ширяться чутки, мовляв, загинути міг і сам Пригожин.

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"Українська правда" зібрала все, що відомо наразі.

Що сталось?

Про удар зі сторони ЗСУ ввечері 14 серпня написали кілька російських telegram-каналів. Штаб, у який поцілили українські захисники, розташований у Попасній, що на Луганщині. Нині місто окуповане. 

Військкор Юрій Котенок і паблік "Reverse side of the medal", який росЗМІ пов'язують із самою ПВК, написали про удар майже синхронно. При цьому їхні повідомлення були сформульовані так, ніби у відповідь українським медіа. Хоча останні почали писати про розбомблений штаб вагнерівців за годину-дві пізніше.

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Росіяни також опублікували два фото і одне відео з місця. Пропагандисти кажуть про "кілька поранених і ніби як одного загиблого".

Пізніше з’явилось ще одне відео. За твердженням ЗМІ, воно зняте місцевим мешканцем.

Офіційно ані Україна, ані Росія поки не коментувала удар.

Росіяни самі "засвітили" штаб "вагнерівців"?

8 серпня інший кремлівський військкор Сергій Среда написав, що приїхав у Попасну і відвідав штаб ПВК. Він опублікував фото, на яких можна побачити український вказівник на найближче укриття з адресою "Миронівська, 12". 

Низка дрібних російських ЗМІ передрукували радісне повідомлення кореспондента. 

Зараз цей пост Среди вже видалений. В його telegram залишилась тільки коротка згадка про те, що чоловік зустрічався з "вагнерівцями".

 

За цією адресою у Попасній справді розташована багатоповерхівка, візуально схожа на ту, яку сфотографував Среда. Вона значиться в офіційному переліку адрес з укриттями.

 
Будинок на Миронівській, 12 у Попасній

За будинком є гаражі. Їх теж видно на фото з місця удару.

 

Російські "Радіо Свобода" та "Медуза" за цими фото дійшли висновку, що удар ЗСУ дійсно прийшовся на будинок з фото кореспондента Среди. 

Звідки чутки про смерть бізнесмена Пригожина?

Припущення, що на базі "вагнерівців" міг бути бізнесмен Євген Пригожин з’явились через фото Среди. На ньому російський кореспондент позує з чоловіком із заблюреним обличчям.

Його профіль дещо схожий на профіль кремлівського бізнесмена. І російські ЗМІ називають невідомого у камуфляжі "чоловіком, схожим на Пригожина".

 

Раніше Пригожин приїжджав на Донбас, щоб, як писали росЗМІ, "особисто координувати найманців".

Однак жодних свідчень того, що 14 серпня бізнесмен потрапив під обстріл чи принаймні був у Попасній, немає.

Водночас, Руслан Лєвієв, засновник групи Conflict Intelligence Team, яка розслідує події на війнах за відкритими даними, висловив сумнів, чи не є історія з "фото Пригожина" провокацією бойовиків. 

Блогер припустив, що російська армія могла навмисно "засвітити" адресу будівлі, щоб викликати вогонь з боку України, вирахувати розташування техніки ЗСУ і зробити постріли у відповідь.

Теми: війнаВагнер
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