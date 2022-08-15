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Загинув один із найкращих льотчиків Повітряних сил ЗСУ Антон Листопад

Олена РощінаПонеділок, 15 серпня 2022, 08:19
Антон Листопад, фото - Фізико-технічний ліцей Івано-Франківської облради

На війні з російськими загарбниками загинув Антон Листопад, якого у 2019 році визнали найкращим льотчиком Повітряних сил Збройних сил України. 

Джерело: Фізико-технічний ліцей Івано-Франківська, випускником якого був Антон, і представник Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО в Івано-Франківській області Володимир Веркалець

Дослівно ліцей: "Мільйони українців із захопленням і гордістю спостерігали у день 30-тої річниці Незалежності проліт над Хрещатиком авіаційної колони параду військ. Ведучим цієї  колони був саме наш Антон".

Деталі: У ліцеї відзначають, що "дорога Антона за штурвал винищувача була непростою, але осмисленою": юнак вперто йшов до своєї мрії стати льотчиком.

Антон Листопад був учасником бойових дій на сході України, у 2019 році його визнали найкращим льотчиком Повітряних Сил ЗСУ.

 

Із перших хвилин широкомасштабного вторгнення росіян капітан Антон Листопад став на захист України.

За кілька днів до загибелі Листопад був відзначений президентом високою державною нагородою – орденом за мужність 3-го ступеня.

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Президент Володимир Зеленський вітав військовослужбовців-авіаторів 7 серпня: День Повітряних сил ЗСУ відзначається у першу неділю серпня.

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Теми: війнаЗбройні сили
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