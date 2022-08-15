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Погиб один из лучших лётчиков Воздушных сил ВСУ Антон Листопад

Елена РощинаПонедельник, 15 августа 2022, 08:19
Погиб один из лучших лётчиков Воздушных сил ВСУ Антон Листопад
Антон Листопад, фото - Физико-технический лицей Ивано-Франковского облсовета

На войне с российскими захватчиками погиб Антон Листопад, которого в 2019 году признали лучшим лётчиком Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Источник: Физико-технический лицей Ивано-Франковска, выпускником которого был Антон, и представитель Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО в Ивано-Франковской области Владимир Веркалец

Дословно лицей: "Миллионы украинцев с восторгом и гордостью наблюдали в день 30-летия Независимости пролет над Крещатиком авиационной колонны парада войск. Ведущим этой колонны был наш Антон".

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Детали: В лицее отмечают, что дорога Антона за штурвал истребителя была непростой, но осмысленной: юноша упорно шел к своей мечте стать летчиком.

Антон Листопад был участником боевых действий на востоке Украины, в 2019 году он был признан лучшим летчиком Воздушных Сил ВСУ.

 

С первых минут широкомасштабного вторжения россиян капитан Антон Листопад стал на защиту Украины.

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За несколько дней до гибели Листопад был отмечен президентом высокой государственной наградой – орденом за мужество 3 степени.

 

Президент Владимир Зеленский поздравлял военнослужащих-авиаторов 7 августа: День Воздушных сил ВСУ отмечается в первое воскресенье августа.

Темы: войнаВооруженные силы
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