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СБУ схопила на Одещині працівника медзакладу, який "зливав" дані про дислокацію ЗСУ

"Українська правда"Понеділок, 15 серпня 2022, 10:33
СБУ схопила на Одещині працівника медзакладу, який зливав дані про дислокацію ЗСУ
Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки України затримала на Одещині завербованого російськими спецслужбами медичного працівника, який збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ і тероборони, резервні аеродроми та військові полігони на півдні області.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "За даними слідства, зрадником виявився місцевий мешканець, співробітник одного з державних медичних закладів. Він не приховував своїх проросійських поглядів, відверто висловлюючись у закритих телеграм-каналах, які куруються російськими спецслужбами".

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Деталі: Чоловік почав працювати на спецслужби РФ з власної ініціативи. Зібрані відомості зловмисник передавав через закриті канали зв’язку "куратору" від російських спецслужб, якs координував його діяльність.

 

Спілкування з "куратором" відбувалося з дотриманням конспірації, бо сам коригувальник, за його словами, уникав "неприємностей у держустанові".

Надану злочинцем інформацію окупанти у подальшому використовували для планування "роботи" диверсійних груп, масованих і прицільних ракетних обстрілів.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 11 серпня СБУ викрила понад 60 колаборантів і зрадників і передала ЗСУ понад 700 координат для вогневого ураження озброєння та особового складу окупантів на східному фронті.

Теми: війнаОдеська область
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