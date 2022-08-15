СБУ схопила на Одещині працівника медзакладу, який "зливав" дані про дислокацію ЗСУ
Служба безпеки України затримала на Одещині завербованого російськими спецслужбами медичного працівника, який збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ і тероборони, резервні аеродроми та військові полігони на півдні області.
Джерело: пресслужба СБУ
Дослівно: "За даними слідства, зрадником виявився місцевий мешканець, співробітник одного з державних медичних закладів. Він не приховував своїх проросійських поглядів, відверто висловлюючись у закритих телеграм-каналах, які куруються російськими спецслужбами".
Деталі: Чоловік почав працювати на спецслужби РФ з власної ініціативи. Зібрані відомості зловмисник передавав через закриті канали зв’язку "куратору" від російських спецслужб, якs координував його діяльність.
Спілкування з "куратором" відбувалося з дотриманням конспірації, бо сам коригувальник, за його словами, уникав "неприємностей у держустанові".
Надану злочинцем інформацію окупанти у подальшому використовували для планування "роботи" диверсійних груп, масованих і прицільних ракетних обстрілів.
Що було раніше: 11 серпня СБУ викрила понад 60 колаборантів і зрадників і передала ЗСУ понад 700 координат для вогневого ураження озброєння та особового складу окупантів на східному фронті.