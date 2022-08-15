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СБУ схватила на Одесчине работника медучреждения, который "сливал" данные о дислокации ВСУ

"Украинская правда"Понедельник, 15 августа 2022, 10:33
СБУ схватила на Одесчине работника медучреждения, который сливал данные о дислокации ВСУ
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Одесской области завербованного российскими спецслужбами медицинского работника, который собирал разведданные о местах дислокации и перемещениях подразделений ВСУ и теробороны, резервных аэродромах и военных полигонах на юге области.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "По данным следствия, предателем оказался местный житель, сотрудник одного из государственных медицинских учреждений. Он не скрывал своих пророссийских взглядов, откровенно высказываясь в закрытых телеграмм-каналах, курируемых российскими спецслужбами".

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Детали: Мужчина начал работать на спецслужбы РФ по собственной инициативе. Собранные сведения злоумышленник передавал через закрытые каналы связи куратору от российских спецслужб, которыt координировал его деятельность.

 

Общение с "куратором" проходило с соблюдением конспирации, потому что сам корректировщик, по его словам, избегал "неприятностей в госучреждении".

Предоставленную преступником информацию оккупанты в дальнейшем использовали для планирования "работы" диверсионных групп, массированных и прицельных ракетных обстрелов.

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Что предшествовало: 11 августа СБУ разоблачила более 60 коллаборантов и предателей и передала ВСУ более 700 координат для огневого поражения вооружения и личного состава оккупантов на восточном фронте.

Темы: войнаОдесская область
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