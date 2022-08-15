Зенітники знову збили російський вертоліт – третій за три дні

15 серпня у Донецькій області зенітники Збройних сил збили ще один вертоліт Ка-52 російських окупаційних військ.

Джерело: Командування повітряних сил у Facebook

Дослівно: "15 серпня, на Донеччині, близько 8.00, підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено черговий вертоліт Ка-52 російських окупаційних військ.

Це вже третій Ка-52 рашистів, приземлений Силами оборони за дві доби!".

Передісторія: 14 серпня українські зенітники за вікенд знищили 2 російських вертольоти Ка-52 "Алігатор".