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Зенітники знову збили російський вертоліт – третій за три дні

Роман ПетренкоПонеділок, 15 серпня 2022, 10:31
Зенітники знову збили російський вертоліт – третій за три дні
скріншот

15 серпня у Донецькій області зенітники Збройних сил збили ще один вертоліт Ка-52 російських окупаційних військ.

Джерело: Командування повітряних сил у Facebook

Дослівно: "15 серпня, на Донеччині, близько 8.00, підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено черговий вертоліт Ка-52 російських окупаційних військ.

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Це вже третій Ка-52 рашистів, приземлений Силами оборони за дві доби!".

Передісторія: 14 серпня повідомлялося, що українські зенітники за вікенд знищили 2 російських вертольоти Ка-52 "Алігатор".

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Теми: Збройні силивійна
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