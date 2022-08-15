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Зенитчики снова сбили российский вертолет – третий за три дня

Роман ПетренкоПонедельник, 15 августа 2022, 10:31
Зенитчики снова сбили российский вертолет – третий за три дня
скриншот

15 августа в Донецкой области зенитчики Вооруженных сил сбили еще один вертолет Ка-52 российских оккупационных войск.

Источник: Командование воздушных сил в Facebook

Дословно: "15 августа, в Донецкой области, около 8.00, подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожен очередной вертолет Ка-52 российских оккупационных войск.

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Это уже третий Ка-52 рашистов, приземленный Силами обороны за двое суток!".

Предыстория: 14 августа сообщалось, что украинские зенитчики за уик-энд уничтожили 2 российских вертолета Ка-52 "Аллигатор".

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Темы: Вооруженные силывойна
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