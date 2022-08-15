Зенитчики снова сбили российский вертолет – третий за три дня
Понедельник, 15 августа 2022, 10:31
15 августа в Донецкой области зенитчики Вооруженных сил сбили еще один вертолет Ка-52 российских оккупационных войск.
Источник: Командование воздушных сил в Facebook
Дословно: "15 августа, в Донецкой области, около 8.00, подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожен очередной вертолет Ка-52 российских оккупационных войск.
Это уже третий Ка-52 рашистов, приземленный Силами обороны за двое суток!".
Предыстория: 14 августа украинские зенитчики за уик-энд уничтожили 2 российских вертолета Ка-52 "Аллигатор".