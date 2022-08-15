Окупанти вдарили по Харкову: влучили в багатоповерхівку, загинула людина

Російські окупанти вдарили по харківському житловому масиву Салтівка, 5 людей поранені, 2 знаходяться у важкому стані, 1 людині надана допомога на місці.

Джерело: начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, мер Харкова у Telegram

Пряма мова Терехова: "Обстріл Салтівського району. Двоє поранених. Знову поряд із зупинкою громадського транспорту".

Деталі: Також Терехов повідомив, що у тому ж Салтівському районі обстріляно дев'ятиповерхівку, приліт на дах, попередньо без жертв. Горить гаражний кооператив.

Згодом міський голова повідомив про третій приліт на масив – у результаті обстрілу посікло машини, вибито у будинку скло, постраждав дитячий майданчик. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

Пряма мова Терехова: "Внаслідок ранкового обстрілу п'ятеро харків'ян поранено. Усіх госпіталізовано, з ними працюють лікарі".

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розказав, що наразі 4 людей шпиталізовано, 2 з них - у тяжкому стані. 1 людині надали допомогу на місці.

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Як повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов, одна з поранених під час обстрілу померла в лікарні.

Що було раніше: У ніч на 15 серпня російські ракети влучили у будівлю підприємства у Харкові, пошкодили об'єкт інфраструктури та промислову будівлю в Мерефі, завдали удару по Чугуєву.