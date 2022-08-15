Оккупанты ударили по Харькову: попали в многоэтажку, погиб человек

Российские оккупанты ударили по харьковскому жилому массиву Салтовка, 5 человек ранены, 2 находятся в тяжелом состоянии, 1 человнека оказана помощь на месте.

Источник: начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook, глава Харьковской ОВА Олег Синегоубов в Telegram, мэр Харькова в Telegram

Прямая речь Терехова: "Обстрел Салтовского района. Двое раненых. Снова рядом с остановкой общественного транспорта".

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Детали: Также Терехов сообщил, что в том же Салтовском районе обстреляна девятиэтажка, прилет на крышу, предварительно без жертв. Горит гаражный кооператив.

Впоследствии городской голова сообщил о третьем прилете по жилмассиву – в результате обстрела посекло машины, выбиты в доме стекла, пострадала детская площадка. По предварительной информации, обошлось без жертв.

Прямая речь Терехова: "В результате утренних обстрелов пятеро харьковчан ранены. Все госпитализированы, с ними работают врачи".

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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что сейчас 4 человека госпитализированы, 2 из них - в тяжелом состоянии. 1 человеку оказали помощь на месте.

Как сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, одна из раненых во время обстрела скончалась в больнице.

Что предшествовало: В ночь на 15 августа российские ракеты попали в здание предприятия в Харькове, повредили объект инфраструктуры и промышленное здание в Мерефе, нанесли удар по Чугуеву.