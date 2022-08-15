ІТ-армія "підірвала" ще 600 російських ресурсів, серед яких Пошта РФ та Пенсійний фонд
Понеділок, 15 серпня 2022, 12:44
ІТ-армія заблокувала понад 600 онлайн-ресурсів за два тижні серпня, серед яких Пошта РФ і Пенсійний фонд звітує Міністерство цифрової трансформації.
Джерело: Мінцифри
Дослівно: "Щодня айтівці та активісти кіберфронту блокують онлайн-ресурси ворога.
Завдяки цьому вдається розхитати всі важливі сфери життя РФ.
Це послаблює економіку і спонсорування війни".
Деталі: Зазначається, що останніми днями ІТ-армія блокувала:
- Онлайн-ресурси Пошти Росії;
- Пенсійний фонд РФ;
- Онлайн-банкінг;
- Платформи для відеоконференцій.
ВІДЕО ДНЯ