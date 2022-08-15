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ІТ-армія "підірвала" ще 600 російських ресурсів, серед яких Пошта РФ та Пенсійний фонд

Роман ПетренкоПонеділок, 15 серпня 2022, 12:44
фото: мінцифри

ІТ-армія заблокувала понад 600 онлайн-ресурсів за два тижні серпня, серед яких Пошта РФ і Пенсійний фонд звітує Міністерство цифрової трансформації.

Джерело: Мінцифри

Дослівно: "Щодня айтівці та активісти кіберфронту блокують онлайн-ресурси ворога.

Завдяки цьому вдається розхитати всі важливі сфери життя РФ.

Це послаблює економіку і спонсорування війни".

Деталі: Зазначається, що останніми днями ІТ-армія блокувала:

  • Онлайн-ресурси Пошти Росії;
  • Пенсійний фонд РФ;
  • Онлайн-банкінг;
  • Платформи для відеоконференцій.

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Теми: хакериМінцифривійнаРосія
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