ІТ-армія "підірвала" ще 600 російських ресурсів, серед яких Пошта РФ та Пенсійний фонд

ІТ-армія заблокувала понад 600 онлайн-ресурсів за два тижні серпня, серед яких Пошта РФ і Пенсійний фонд звітує Міністерство цифрової трансформації.

Джерело: Мінцифри

Дослівно: "Щодня айтівці та активісти кіберфронту блокують онлайн-ресурси ворога.

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Завдяки цьому вдається розхитати всі важливі сфери життя РФ.

Це послаблює економіку і спонсорування війни".

Деталі: Зазначається, що останніми днями ІТ-армія блокувала:

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