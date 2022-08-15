ИТ-армия "взорвала" еще 600 российских ресурсов, среди которых Почта РФ и Пенсионный фонд
Понедельник, 15 августа 2022, 12:44
ІТ-армия заблокировала более 600 онлайн-ресурсов за две недели августа, среди которых Почта РФ и Пенсионный фонд отчитывается Министерством цифровой трансформации.
Источник: Минцифры
Дословно: "Каждый день айтишники и активисты киберфронта блокируют онлайн-ресурсы врага.
Благодаря этому удается расшатать все важнейшие сферы жизни РФ.
Это ослабляет экономику и спонсирование войны".
Детали: Отмечается, что в последние дни ІТ-армия блокировала:
- Онлайн-ресурсы Почты России;
- Пенсионный фонд РФ;
- Онлайн-банкинг;
- Платформы для видеоконференций.
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