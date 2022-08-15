ИТ-армия "взорвала" еще 600 российских ресурсов, среди которых Почта РФ и Пенсионный фонд

ІТ-армия заблокировала более 600 онлайн-ресурсов за две недели августа, среди которых Почта РФ и Пенсионный фонд отчитывается Министерством цифровой трансформации.

Источник: Минцифры

Дословно: "Каждый день айтишники и активисты киберфронта блокируют онлайн-ресурсы врага.

Благодаря этому удается расшатать все важнейшие сферы жизни РФ.

Это ослабляет экономику и спонсирование войны".

Детали: Отмечается, что в последние дни ІТ-армия блокировала:

Онлайн-ресурсы Почты России;

Пенсионный фонд РФ;

Онлайн-банкинг;

Платформы для видеоконференций.