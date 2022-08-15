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Як вбивали українців: окупант зізнався у звірствах на Київщині

"Українська правда"Понеділок, 15 серпня 2022, 13:53
Як вбивали українців: окупант зізнався у звірствах на Київщині
Фото: ""Важные истории"

Журналісти встановили імена причетних до звірств у селі Андріівка на Київщині російських окупантів, один з яких зізнався у злочинах.

Джерело: видання "Важные истории"

Деталі: Особи окупантів вдалося встановити завдяки телефону, що залишився при відступі. Окупанти його вкрали у місцевого жителя і фотографувалися на нього.

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За даними видання, серед тих, хто чинив звірства, Данило Фролкін, Дмитро Данілов, Руслан Глотов, Іван Шепеленко.

Саме Фролкіна, якому в червні Офіс генпрокурора України оголосив підозру у вбивстві мирного жителя Андріївки, розшукали журналісти і взяли у нього свідчення.  

Пряма мова Фролкіна: "Я, військовослужбовець військової частини 51460, гвардії єфрейтор, Фролкін Данило Андрійович, зізнаюся у всіх злочинах, які я вчинив у Андріївці, у розстрілі цивільного населення, обкраданні цивільного населення, вилученні у них телефонів і в тому, що наше командування в х** не ставить бійців, усю піхоту, що б'ється на передовій, на лінії фронту".

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Більше деталей: Окупант звинуватив своїх командирів у тому, що вони вели російських військових на смерть без належної розвідки. Також, за його словами, віддавав накази про розстріл цивільних заступник командира бригади, підполковник Прокурат.

Журналістка уточнила у окупанта, що він має на увазі, коли зізнається "у розстрілі цивільного населення".

Він розповів, що у березні командири попросили його та ще кількох рядових супроводити їх на обшуку в будинках трьох мешканців Андріївки.

Пряма мова Фролкіна: "Ми завели їх у три будинки, вони показали будинки. У будинках були не їхні фотографії. Тобто це не їхні будинки були за фактом. Третій взагалі у розвалині якійсь жив. При них була пачка грошей: гривні, долари, всяка х***. Підполковник, який був з нами, Олександр Прокурат, забрав ці гроші собі, а решту — документи, телефони — віддав нам і сказав: "Їх у розход". Все, я пішов і (одного з них) у розход пустив".

Що було раніше: 17 липня "Слідство. Інфо" повідомляло у своєму розслідування, що російський окупант вкрав телефон у мешканця на Київщині та лишив у ньому чимало особистих фото.

Під час передислокації він загубив гаджет. За фото, які знайшли у пам'яті пристрою, вдалось ідентифікувати злочинця. Ним виявився 20-річний солдат 64-ї мотострілецької бригади Даніїл Фролкін.

Росіянина впізнав Василь Царик – мешканець села Андріївка, де окупант чинив звірства у березні 2022 року.  Чоловік з Київщини був свідком вбивства односельчанина саме Фролкіним.

Теми: війнаокупаціяКиївська областьРосія
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