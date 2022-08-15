Как убивали украинцев: оккупант сознался в зверствах на Киевщине

Журналисты установили имена причастных к зверствам в селе Андреевка на Киевщине российских оккупантов, один из которых сознался в преступлениях.

Источник: издание "Важные истории"

Детали: Личности оккупантов удалось установить благодаря оставленному при отступлении телефону. Оккупанты его украли у местного жителя, и фотографировались на него.

По данным издания, среди совершавших зверства Даниил Фролкин, Дмитрий Данилов, Руслан Глотов, Иван Шепеленко.

Именно Фролкина, которому в июне Офис генпрокурора Украины объявил подозрение в убийстве мирного жителя Андреевки, разыскали журналисты и взяли у него показания.

Прямая речь Фролкина: "Я, военнослужащий войсковой части 51460, гвардии ефрейтор, Фролкин Даниил Андреевич, признаюсь во всех преступлениях, которые я совершил в Андреевке, в расстреле гражданского населения, обворовывании гражданского населения, изъятии у них телефонов и в том, что наше командование в хуй не ставит наших бойцов, всю пехоту, которая бьется на передовой, на линии фронта".

Больше деталей: Оккупант обвинил своих командиров в том, что они вели российских военных на смерть без должной разведки. Также, по его словам, отдавал приказы о расстреле гражданских заместитель командира бригады, подполковник Прокурат.

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Журналистка уточнила у оккупанта, что он подразумевает, когда признается "в расстреле гражданского населения".

Он рассказал, что в марте командиры попросили его и еще нескольких рядовых сопроводить их на обыск в домах трех жителей Андреевки.

Прямая речь Фролкина: "Мы завели их в три дома, они показали дома. В домах были не их фотографии. То есть это не их дома были по факту. Третий вообще в развалине какой-то жил. При них была пачка денег: гривни, доллары, всякая х*** Подполковник, который был с нами, Александр Прокурат, забрал эти деньги себе, а остальные — документы, телефоны — отдал нам и сказал: "Их в расход" Все, я пошел и (одного из них) в расход пустил".

Что предшествовало: 17 июля "Слідство. Інфо" сообщало в своем расследовании, что российский оккупант украл телефон у жителя Киевской области и оставил в нем немало личных фото.

Во время передислокации он потерял гаджет. По фото, которые нашли в памяти устройства, удалось идентифицировать преступника. Им оказался 20-летний солдат 64-й мотострелковой бригады Даниил Фролкин.

Россиянина узнал Василий Царик - житель села Андреевка, где оккупант совершал зверства в марте 2022 года. Мужчина с Киевщины был свидетелем убийства односельчанина именно Фролкиным.