УЗ посилює заходи безпеки на вокзалі Харкова
Понеділок, 15 серпня 2022, 15:10
На залізничному вокзалі Харкова вводять систему огляду багажу для підвищення безпеки пасажирів.
Джерело: пресслужба "Укрзалізниці" в Telegram
Дослівно: "Відзавтра на вокзалі запрацює встановлена комплексна система огляду багажу пасажирів, яка включає в себе 2 стаціонарні металошукачі, 2 рентгено-телевізійні інтроскопи, ручні металодетектори".
Деталі: Крім того, пасажири зможуть потрапити до вокзалу лише через центральний вхід, а відправку здійснюватимуть з першої платформи.
Пресслужба УЗ просить пасажирів прибувати на вокзал щонайменше за годину до відправки поїзда, щоб встигнути пройти огляд багажу.
Нагадаємо: Раніше на вході до центрального залізничного вокзалу Києва повноцінно запрацювала комплексна система огляду для підвищення безпеки.