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УЗ посилює заходи безпеки на вокзалі Харкова

"Українська правда"Понеділок, 15 серпня 2022, 15:10
Cистема огляду багажу, УЗ

На залізничному вокзалі Харкова вводять систему огляду багажу для підвищення безпеки пасажирів.

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці" в Telegram

Дослівно: "Відзавтра на вокзалі запрацює встановлена комплексна система огляду багажу пасажирів, яка включає в себе 2 стаціонарні металошукачі, 2 рентгено-телевізійні інтроскопи, ручні металодетектори".

Деталі: Крім того, пасажири зможуть потрапити до вокзалу лише через центральний вхід, а відправку здійснюватимуть з першої платформи. 

Пресслужба УЗ просить пасажирів прибувати на вокзал щонайменше за годину до відправки поїзда, щоб встигнути пройти огляд багажу.  

Нагадаємо: Раніше на вході до центрального залізничного вокзалу Києва повноцінно запрацювала комплексна система огляду для підвищення безпеки. 

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Теми: УкрзалізницяХарків
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