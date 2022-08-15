УЗ посилює заходи безпеки на вокзалі Харкова

На залізничному вокзалі Харкова вводять систему огляду багажу для підвищення безпеки пасажирів.

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці" в Telegram

Дослівно: "Відзавтра на вокзалі запрацює встановлена комплексна система огляду багажу пасажирів, яка включає в себе 2 стаціонарні металошукачі, 2 рентгено-телевізійні інтроскопи, ручні металодетектори".

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Деталі: Крім того, пасажири зможуть потрапити до вокзалу лише через центральний вхід, а відправку здійснюватимуть з першої платформи.

Пресслужба УЗ просить пасажирів прибувати на вокзал щонайменше за годину до відправки поїзда, щоб встигнути пройти огляд багажу.

Нагадаємо: Раніше на вході до центрального залізничного вокзалу Києва повноцінно запрацювала комплексна система огляду для підвищення безпеки.