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УЗ усиливает меры безопасности на вокзале Харькова

"Украинская правда"Понедельник, 15 августа 2022, 15:10
УЗ усиливает меры безопасности на вокзале Харькова
Система досмотра багажа, УЗ

На железнодорожном вокзале Харькова вводят систему досмотра багажа для повышения безопасности пассажиров.

Источник: пресс-служба Укрзализныци в Telegram

Дословно: "С завтрашнего дня на вокзале заработает установленная комплексная система досмотра багажа пассажиров, которая включает в себя 2 стационарных металлоискателя, 2 рентгено-телевизионные интроскопы, ручные металлодетекторы".

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Детали: Кроме того, пассажиры смогут попасть на вокзал только через центральный вход, а отправку будут осуществлять с первой платформы.

Пресс-служба УЗ просит пассажиров прибывать на вокзал минимум за час до отправки поезда, чтобы успеть пройти досмотр багажа.

Напомним: Ранее на входе в центральный железнодорожный вокзал Киева полноценно заработала комплексная система осмотра для повышения безопасности.

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Темы: УкрзализныцяХарьков
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