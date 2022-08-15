УЗ усиливает меры безопасности на вокзале Харькова
На железнодорожном вокзале Харькова вводят систему досмотра багажа для повышения безопасности пассажиров.
Источник: пресс-служба Укрзализныци в Telegram
Дословно: "С завтрашнего дня на вокзале заработает установленная комплексная система досмотра багажа пассажиров, которая включает в себя 2 стационарных металлоискателя, 2 рентгено-телевизионные интроскопы, ручные металлодетекторы".
Детали: Кроме того, пассажиры смогут попасть на вокзал только через центральный вход, а отправку будут осуществлять с первой платформы.
Пресс-служба УЗ просит пассажиров прибывать на вокзал минимум за час до отправки поезда, чтобы успеть пройти досмотр багажа.
Напомним: Ранее на входе в центральный железнодорожный вокзал Киева полноценно заработала комплексная система осмотра для повышения безопасности.