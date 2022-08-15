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Путін, попри шалені втрати РФ, хвалиться зброєю – готовий роздавати

Роман ПетренкоПонеділок, 15 серпня 2022, 15:48
Путін, попри шалені втрати РФ, хвалиться зброєю – готовий роздавати
путін, скріншот

Президент країни-агресора Володимир Путін виступив на відкритті форуму "Армія-2022" у Підмосков'ї, де заговорив про "найкращу зброю" та готовність її роздавати своїм "чисельним союзникам та партнерам".

Джерело: виступ Путіна, який цитують кремлівські видання

Деталі: Путін впевнений, що має "багато союзників і однодумців на різних континентах".

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Також, за словами головного агресора, Росія готова "запропонувати своїм союзникам та партнерам" різне озброєння, від стрілецької до бронетехніки та артилерії, авіації та БПЛА.

Також російський президент вкотре нагадав, нібито зброя РФ на десятиліття випереджає закордонні аналоги.

Пряма мова Путіна: "Під час спеціальної військової операції наші воїни разом із "бійцями Донбасу" з честю виконують свій обов'язок, борються за Росію, за мирне життя в "Донецькій та Луганській народних республіках", чітко виконують усі поставлені завдання, крок за кроком звільняють "землю Донбасу".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Російські окупанти з 24.02 по 15.08 втратили близько 43,8 тисячі вояк та 1876 танків.

Теми: ПутінРосіяпропагандазброя
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