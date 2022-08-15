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Путин, несмотря на безумные потери РФ, хвастается оружием – готов раздавать

Роман ПетренкоПонедельник, 15 августа 2022, 15:48
Путин, несмотря на безумные потери РФ, хвастается оружием – готов раздавать
путин, скриншот

Президент страны-агрессора Владимир Путин выступил на открытии форума "Армия-2022" в Подмосковье, где заговорил об "наилучшем оружии" и готовности его раздавать своим "многочисленным союзникам и партнерам".

Источник: выступление Путина, которое цитируют кремлевские издания

Детали: Путин уверен, что у него "много союзников и единомышленников на разных континентах".

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Также, по словам главного агрессора, Россия готова "предложить своим союзникам и партнерам" различное вооружение, от стрелкового до бронетехники и артиллерии, авиации и БПЛА.

Также российский президент в который раз напомнил, якобы оружие РФ на десятилетия опережает зарубежные аналоги.

Прямая речь Путина: "В ходе специальной военной операции наши воины вместе с "бойцами Донбасса" с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в "Донецкой и Луганской народных республиках", четко выполняют все поставленные задачи, шаг за шагом освобождают "землю Донбасса".

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Напомним: Российские оккупанты с 24.02 по 15.08 потеряли около 43,8 тысячи вояк и 1876 танков.

Темы: ПутинРосcияпропагандаоружие
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