Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин, несмотря на безумные потери РФ, хвастается оружием – готов раздавать

Роман ПетренкоПонедельник, 15 августа 2022, 15:48
путин, скриншот

Президент страны-агрессора Владимир Путин выступил на открытии форума "Армия-2022" в Подмосковье, где заговорил об "наилучшем оружии" и готовности его раздавать своим "многочисленным союзникам и партнерам".

Источник: выступление Путина, которое цитируют кремлевские издания

Детали: Путин уверен, что у него "много союзников и единомышленников на разных континентах".

Также, по словам главного агрессора, Россия готова "предложить своим союзникам и партнерам" различное вооружение, от стрелкового до бронетехники и артиллерии, авиации и БПЛА.

Также российский президент в который раз напомнил, якобы оружие РФ на десятилетия опережают зарубежные аналоги.

Прямая речь Путина: "В ходе специальной военной операции наши воины вместе с "бойцами Донбасса" с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в "Донецкой и Луганской народных республиках", четко выполняют все поставленные задачи, шаг за шагом освобождают "землю Донбасса".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Российские оккупанты с 24.02 по 15.08 потеряли около 43,8 тысячи вояк и 1876 танков.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ПутинРосcияпропагандаоружие
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

фото, видеоНесмотря на войну, некоторые нардепы пересели на новые элитные автомобили – СМИ

РФ накопила на аэродроме в Беларуси много ЗРК с ракетами. Возможно, готовится удар - СМИ

Зеленский создал совет по вопросам деоккупации Крыма

Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего

Латвия передала Украине вертолеты Ми-17 и Ми-2

обновлено в 15:24, фотоОккупанты ударили по Харькову: попали в многоэтажку, погиб человек

Все новости...
Путин
Путин заявил о расширении двусторонних отношений России и Северной Кореи – СМИ
Посол Германии в Украине о сравнениях Путина с Гитлером: параллели очевидны
Путин послал Медведева в Украину, и тот приехал
Последние новости
03:47
Штаты, Южная Корея и Япония провели учения по противоракетной обороне – Пентагон
02:45
В США изменили стратегию прививок против обезьяньей оспы
01:48
Украинская авиация ударила по вражеским опорным пунктам – командование "Юг"
00:58
фотоГаубицы из Латвии демонстрируют результаты на поле боя – Резников
00:40
Вражеские обстрелы Сумщины: на мине подорвался комбайнер
23:49
картаПочти по всей Украине – воздушная тревога
23:43
Похитили на работе и привезли мёртвым. Как россияне убивают людей на Херсонщине
23:33
Харьков под артобстрелом – мэр
23:27
В РФ похвастались, что продадут за границу оружия на 16 млрд долларов
23:09
За полгода украинский экспорт упал на 24% – Госстат
Все новости...