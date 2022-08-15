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"Азовці" показали, як знищили склад боєприпасів та ворожу техніку на Харківщині

"Українська правда"Понеділок, 15 серпня 2022, 16:02
Склад БК, скрін з відео

Бійці полку спеціального призначення "Азов" провели успішну спецоперацію на Харківщині, знищивши ворожу техніку, склад БК та живу силу окупантів.

Джерело: ССО "Азов" у Telegram та засновник полку Андрій Білецький у Telegram

Деталі: За словами військових, спецоперація проходила у східній частині селища Тернова.

Пряма мова Білецького: "Під час операції бійцями ССО "Азов" Харків було знищено: 2 автомобілі, 2 БМП, контрольно-спостережний пункт, склад з боєкомплектом, 7 одиниць живої сили противника".

Нагадаємо: Раніше військові ССО "Азов" оприлюднили кадри, як за один день знищили дві БМП-3 росіян на Запорізькому напрямку.

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Теми: Азов Харківська областьвійна
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