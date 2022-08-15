"Азовцы" показали, как уничтожили склад боеприпасов и вражескую технику на Харьковщине
Понедельник, 15 августа 2022, 16:02
Бойцы полка специального назначения "Азов" провели успешную спецоперацию в Харьковской области, уничтожив вражескую технику, склад с боеприпасами и живую силу врага.
Источник: ССО "Азов" в Telegram и основатель полка Андрей Белецкий в Telegram
Детали: По словам военных, спецоперация проходила в восточной части поселка Терново.
Прямая речь Белецкого: "Во время операции бойцами ССО "Азов" Харьков было уничтожено: 2 автомобиля, 2 БМП, контрольно-наблюдательный пункт, склад БК, 7 единиц живой силы противника".
Напомним: Ранее военные ССО "Азов" обнародовали кадры, как за один день уничтожили две БМП-3 россиян на Запорожском направлении.