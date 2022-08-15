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"Азовцы" показали, как уничтожили склад боеприпасов и вражескую технику на Харьковщине

"Украинская правда"Понедельник, 15 августа 2022, 16:02
Азовцы показали, как уничтожили склад боеприпасов и вражескую технику на Харьковщине
Состав БК, скрин с видео

Бойцы полка специального назначения "Азов" провели успешную спецоперацию в Харьковской области, уничтожив вражескую технику, склад с боеприпасами и живую силу врага.

Источник: ССО "Азов" в Telegram и основатель полка Андрей Белецкий в Telegram

Детали: По словам военных, спецоперация проходила в восточной части поселка Терново.

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Прямая речь Белецкого: "Во время операции бойцами ССО "Азов" Харьков было уничтожено: 2 автомобиля, 2 БМП, контрольно-наблюдательный пункт, склад БК, 7 единиц живой силы противника".

Напомним: Ранее военные ССО "Азов" обнародовали кадры, как за один день уничтожили две БМП-3 россиян на Запорожском направлении.

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Темы: АзовХарьковская областьвойна
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