ФСБ вбила 2 росіян, кажуть, "попередили теракт" на нафтопроводі

В ФСБ Росії заявили, що вбили 2 росіян, які начебто готували "теракт" на нафтопроводі у Волгоградській області "під контролем спецслужб України".

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "ТАСС" з посиланням на ФСБ

Деталі: Росіяни кажуть, що вбиті у ході затримання громадяни входили до так званого угруповання "Реструкт", створеного націоналістом Максимом Марцинкевичем (Тесак), який покінчив з собою у російському СІЗО ще у 2020 році.

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За версією ФСБ, один з тих, хто займався організацією "диверсії", служить начебто в батальйоні "Азов", інший - росіянин з батальйону "Ураган".

В ФСБ повідомляють, що під час своєї "операції" вилучили саморобний вибуховий пристрій великої потужності, а також два травматичні пістолети, перероблені під стрільбу бойовими патронами.

Що було раніше: Наприкінці липня ФСБ Росії вигадала, що нібито розкрила "операцію української розвідки" щодо викрадення російських військових літаків.