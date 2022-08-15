Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ФСБ вбила 2 росіян, кажуть, "попередили теракт" на нафтопроводі

"Українська правда"Понеділок, 15 серпня 2022, 18:22
ФСБ вбила 2 росіян, кажуть, попередили теракт на нафтопроводі
скриншот

В ФСБ Росії заявили, що вбили 2 росіян, які начебто готували "теракт" на нафтопроводі у Волгоградській області "під контролем спецслужб України".

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "ТАСС" з посиланням на ФСБ

Деталі: Росіяни кажуть, що вбиті у ході затримання громадяни входили до так званого угруповання "Реструкт", створеного націоналістом Максимом Марцинкевичем (Тесак), який покінчив з собою у російському СІЗО ще у 2020 році.

Реклама:

За версією ФСБ, один з тих, хто займався організацією "диверсії", служить начебто в батальйоні "Азов", інший - росіянин з батальйону "Ураган".

В ФСБ повідомляють, що під час своєї "операції" вилучили саморобний вибуховий пристрій великої потужності, а також два травматичні пістолети, перероблені під стрільбу бойовими патронами.

Що було раніше: Наприкінці липня ФСБ Росії вигадала, що нібито розкрила "операцію української розвідки" щодо викрадення російських військових літаків.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
війна
Найуспішніший на сьогодні удар – ексголова розвідки Фінляндії про атаку на Псков
Україна знищила або пошкодила щонайменше 24 літаки в російському тилу, Криму та Білорусі − росЗМІ
За добу на фронті відбулось 35 бойових зіткнень – Генштаб
Останні новини
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє російських "воєнкорів" поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері в Пітері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
Усі новини...
Реклама: