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ФСБ убила 2 россиян, говорят, "предовратили теракт" на нефтепроводе

"Украинская правда"Понедельник, 15 августа 2022, 18:22
ФСБ убила 2 россиян, говорят, предовратили теракт на нефтепроводе
скриншот

В ФСБ России заявили, что убили 2 россиян, которые якобы готовили "теракт" на нефтепроводе в Волгоградской области "под контролем спецслужб Украины".

Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС" со ссылкой на ФСБ

Детали: Россияне говорят, что убитые в ходе задержания граждане входили в так называемую группировку "Реструкт", созданную националистом Максимом Марцинкевичем (Тесак), покончившим с собой в российском СИЗО еще в 2020 году.

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По версии ФСБ, один из тех, кто занимался организацией "диверсии", служит якобы в батальоне "Азов", другой – россиянин из батальона "Ураган".

В ФСБ сообщают, что во время своей "операции" изъяли самодельное взрывное устройство большой мощности, а также два травматических пистолета, переработанных под стрельбу боевыми патронами.

Что предшествовало: В конце июля ФСБ России придумала, что якобы раскрыла "операцию украинской разведки" по угону российских военных самолетов.

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Темы: войнаРосcияУкраина
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