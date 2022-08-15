Бойовики з Донбасу готують нові смертні кари для іноземців

У так званому "суді ДНР" бойовики звинуватили у військових діях ще п’ятьох іноземців, які нібито воювали на стороні української армії.

Джерело: повідомлення російської пропагандистської агенції "РИА Новости"

Деталі: Як пише ЗМІ, йдеться про Матіаса Густавссона (Швеція), Векослава Пребегу (Хорватія), Джона Хардінга, Ендрю Хілла і Ділана Хіла (Британія).

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Вказується, що першим трьом загрожує смертна кара.

Передісторія:

12 серпня українська влада закликала світових лідерів і міжнародні організації не допустити незаконне судилище над українськими захисниками в Маріуполі й відвідати полонених в Оленівці, тоді як окупанти готують філармонію для псевдотрибуналу.

9 червня терориститимчасово окупованих територій Донецької області "засудили" до смертної кари трьох іноземних бійців, які захищали Україну.

Йдеться про британців Ейдена Ейслін, Шона Піннера і марокканця Саадуна Брагіма.

Український Генштабповідомляв, що усі іноземні бійці, які захищають Україну, є комбатантами (входять до складу Збройних сил і безпосередньо беруть участь у бойових діях - ред.) та мають відповідні права. Це означає, що вони захищені Женевською конвенцією.