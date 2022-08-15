Бойовики з Донбасу готують нові смертні кари для іноземців

У так званому "суді ДНР" бойовики звинуватили у військових діях ще п’ятьох іноземців, які нібито воювали на стороні української армії.

Джерело: повідомлення російської пропагандистської агенції "РИА Новости"

Деталі: Як пише ЗМІ, йдеться про Матіаса Густавссона (Швеція), Векослава Пребегу (Хорватія), Джона Хардінга, Ендрю Хілла і Ділана Хіла (Британія).

Вказується, що першим трьом загрожує смертна кара.

Передісторія: