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Бойовики з Донбасу готують нові смертні кари для іноземців

Понеділок, 15 серпня 2022, 20:17
Бойовики з Донбасу готують нові смертні кари для іноземців
Фото ілюстративне

У так званому "суді ДНР" бойовики звинуватили у військових діях ще п’ятьох іноземців, які нібито воювали на стороні української армії.

Джерело: повідомлення російської пропагандистської агенції "РИА Новости"

Деталі: Як пише ЗМІ, йдеться про Матіаса Густавссона (Швеція), Векослава Пребегу (Хорватія), Джона Хардінга, Ендрю Хілла і Ділана Хіла (Британія).

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Вказується, що першим трьом загрожує смертна кара.

Передісторія:

  • 12 серпня українська влада закликала світових лідерів і міжнародні організації не допустити незаконне судилище над українськими захисниками в Маріуполі й відвідати полонених в Оленівці, тоді як окупанти готують філармонію для псевдотрибуналу.
  • 9 червня терориститимчасово окупованих територій Донецької області "засудили" до смертної кари трьох іноземних бійців, які захищали Україну. 
  • Йдеться про британців Ейдена Ейслін, Шона Піннера і марокканця Саадуна Брагіма.
  • Український Генштабповідомляв, що усі іноземні бійці, які захищають Україну, є комбатантами (входять до складу Збройних сил і безпосередньо беруть участь у бойових діях - ред.) та мають відповідні права. Це означає, що вони захищені Женевською конвенцією.

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Теми: Донбастероризм
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