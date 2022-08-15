Боевики на Донбассе готовят новые смертные казни для иностранцев

В так называемом "суде ДНР" боевики обвинили в военных действиях еще пятерых иностранцев, которые якобы воевали на стороне украинской армии.

Источник: сообщение российского пропагандистского агентства "РИА Новости"

Детали: Как пишет СМИ, речь идет о Матиасе Густавссоне (Швеция), Векославе Пребеге (Хорватия), Джоне Хардинге, Эндрю Хилле и Дилане Хилле (Британия).

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Указывается, что первым трем грозит смертная казнь.

Предыстория:

12 августа украинские власти призвали мировых лидеров и международные организации не допустить незаконное судилище над украинскими защитниками в Мариуполе и посетить пленных в Оленовке, тогда как оккупанты готовят филармонию для псевдотрибунала.

9 июня террористы временно оккупированных территорий Донецкой области "приговорили" к смертной казни трех иностранных бойцов, защищавших Украину.

Речь идет о британцах Эйдене Эйслине, Шоне Пиннере и марокканце Саадуне Брагиме.

Украинский Генштаб сообщал, что все иностранные бойцы, которые защищают Украину, являются комбатантами (входят в состав Вооруженных сил и непосредственно участвуют в боевых действиях) и имеют соответствующие права. Это означает, что они защищены Женевской конвенцией.