Зенітники знищили 2 російські БПЛА і ракету "повітря-поверхня" Х-59

Зенітно-ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ збили два російські безпілотники та ворожу ракету Х-59.

Джерело: пресслужба Повітряних сил

Дослівно: "Окрім гвинтокрила Ка-52, про який ми повідомляли зранку, протягом доби 15 серпня зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено два безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10" та авіаційну ракету "повітря-поверхня" Х-59".

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Деталі: Вказано, що всі цілі збито на Запорізькому напрямку.