Зенітники знищили 2 російські БПЛА і ракету "повітря-поверхня" Х-59
Понеділок, 15 серпня 2022, 20:18
Зенітно-ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ збили два російські безпілотники та ворожу ракету Х-59.
Джерело: пресслужба Повітряних сил
Дослівно: "Окрім гвинтокрила Ка-52, про який ми повідомляли зранку, протягом доби 15 серпня зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено два безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10" та авіаційну ракету "повітря-поверхня" Х-59".
Реклама:
Деталі: Вказано, що всі цілі збито на Запорізькому напрямку.