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Зенитчики уничтожили 2 российских БПЛА и ракету "воздух-поверхность" Х-59

Валентина РоманенкоПонедельник, 15 августа 2022, 20:18
инфографика Воздушных сил

Зенитно-ракетные подразделения Воздушных сил ВСУ сбили два российских беспилотника и вражескую ракету Х-59.

Источник: пресс-служба Воздушных сил

Дословно: "Кроме вертолета Ка-52, о котором мы сообщали утром, в течение суток 15 августа зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и авиационная ракета "воздух-поверхность" Х-59" .

Детали: Указано, что все цели сбиты в Запорожском направлении.

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