Зеленський про фронт: Опираємось на Донбасі і Харківщині, тиснемо на півдні

Президент Володимир Зеленський повідомив, що ситуація на передовій за минулу добу не зазнала суттєвих змін.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Ситуація на передовій за минулу добу не зазнала суттєвих змін. Продовжується героїчний опір наших військових на Донбасі, на Харківщині. Тиснемо на ворога на півдні нашої країни".

Деталі: Зеленський також подякував українським артилеристам, розвідникам і СБУ і всім іншим, "хто забезпечує послідовне знищення командних пунктів окупантів та їхніх складів та боєприпасів".

Що цьому передувало: