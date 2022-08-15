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Зеленський про фронт: Опираємось на Донбасі і Харківщині, тиснемо на півдні

"Українська правда"Понеділок, 15 серпня 2022, 22:59
Зеленський про фронт: Опираємось на Донбасі і Харківщині, тиснемо на півдні

Президент Володимир Зеленський повідомив, що ситуація на передовій за минулу добу не зазнала суттєвих змін.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Ситуація на передовій за минулу добу не зазнала суттєвих змін. Продовжується героїчний опір наших військових на Донбасі, на Харківщині. Тиснемо на ворога на півдні нашої країни".

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Деталі: Зеленський також подякував українським артилеристам, розвідникам і СБУ і всім іншим, "хто забезпечує послідовне знищення командних пунктів окупантів та їхніх складів та боєприпасів".   

Що цьому передувало: 

  • У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ відзначив постійні обстріли майже по всій лінії фронту. В окремих місцях, зокрема на Донбасі, російські війська здійснювали спроби просуватися вперед.

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Теми: ЗеленськийДонбасвійнаХарківська область
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