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Зеленский о фронте: Опираемся на Донбассе и Харьковщине, давим на юге

"Украинская правда"Понедельник, 15 августа 2022, 22:59

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на передовой за минувшие сутки не претерпела существенных изменений.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Ситуация на передовой за минувшие сутки не претерпела существенных изменений. Продолжается героическое сопротивление наших военных на Донбассе, Харьковщине. Давим на врага на юге нашей страны".

Детали: Зеленский также поблагодарил украинских артиллеристов, разведчиков и СБУ и всех других, "кто обеспечивает последовательное уничтожение командных пунктов оккупантов и их складов и боеприпасов".

Что этому предшествовало:

В вечерней сводке Генштаб ВСУ отметил постоянные обстрелы почти по всей линии фронта. В отдельных местах, в частности на Донбассе, российские войска предпринимали попытки продвигаться вперед.

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Темы: ЗеленскийДонбассвойнаХарьковская область
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