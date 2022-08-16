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Росія заявила про небезпеку поїздки делегації МАГАТЕ через Київ

Ольга Глущенко Вівторок, 16 серпня 2022, 06:50
Росія заявила про небезпеку поїздки делегації МАГАТЕ через Київ
фото: енергоатом

Росія вважає, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

Джерело: заступник директора департаменту з питань нерозповсюдження та контролю за озброєннями МЗС РФ Ігор Вишневецький, цитує ТАСС і Reuters

Пряма мова: "Уявіть, що значить проїхати через Київ — це означає, що вони потрапляють на АЕС через лінію фронту".

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"Через лінію фронту – це величезний ризик з урахуванням того, що українські збройні сили – це неоднорідні збройні формування. Ці люди готові будуть здійснити будь-яку провокацію".

Що передувало: В ООН відкинули звинувачення з Росії про те, що нібито це Секретаріат ООН блокує візит Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС, що перебуває під контролем російських окупаційних військ.

Нагадаємо: 42 країни світу у спільній заяві закликали Росію вивести своїх військових із Запорізької атомної електростанції, наголошуючи, що їхнє перебування там створює загрози для її безпечної роботи.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш минулого тижня закликав негайно припинити військові дії поблизу електростанції та створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС. До цих закликів приєднався і головний дипломат ЄС.

Теми: ЗАЕСРосіявійнаООН
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