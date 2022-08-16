Россия заявила об опасности поездки делегации МАГАТЭ через Киев

Россия считает, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию столкновения опасна.

Источник: заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, цитирует ТАСС и Reuters

Прямая речь: "Представьте, что значит проехать через Киев - это значит, что они попадают на АЭС через линию фронта".

"Через линию фронта - это огромный риск с учетом того, что украинские вооруженные силы - это неоднородные вооруженные формирования. Эти люди готовы будут совершить любую провокацию".

Что предшествовало: В ООН отвергли обвинения из России о том, что якобы это Секретариат ООН блокирует визит Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС, находящуюся под контролем российских оккупационных войск.

Напомним: 42 страны мира в совместном заявлении призвали Россию вывести своих военных из Запорожской атомной электростанции, отмечая, что их пребывание там создает угрозы для ее безопасной работы.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на прошлой неделе призвал немедленно прекратить военные действия вблизи электростанции и создание демилитаризированной зоны вокруг ЗАЭС. К этим призывам присоединился главный дипломат ЕС.