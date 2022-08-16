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Россия заявила об опасности поездки делегации МАГАТЭ через Киев

Ольга ГлущенкоВторник, 16 августа 2022, 06:50
Россия заявила об опасности поездки делегации МАГАТЭ через Киев
фото: энергоатом

Россия считает, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию столкновения опасна.

Источник: заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, цитирует ТАСС и Reuters

Прямая речь: "Представьте, что значит проехать через Киев - это значит, что они попадают на АЭС через линию фронта".

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"Через линию фронта - это огромный риск с учетом того, что украинские вооруженные силы - это неоднородные вооруженные формирования. Эти люди готовы будут совершить любую провокацию".

Что предшествовало: В ООН отвергли обвинения из России о том, что якобы это Секретариат ООН блокирует визит Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС, находящуюся под контролем российских оккупационных войск.

Напомним: 42 страны мира в совместном заявлении призвали Россию вывести своих военных из Запорожской атомной электростанции, отмечая, что их пребывание там создает угрозы для ее безопасной работы.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на прошлой неделе призвал немедленно прекратить военные действия вблизи электростанции и создание демилитаризированной зоны вокруг ЗАЭС. К этим призывам присоединился главный дипломат ЕС.

Темы: ЗАЭСРосcиявойнаООН
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