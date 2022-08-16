Флот РФ притиснувся до Криму і не має ефективного контролю над морем — розвідка Британії

Кораблі Чорноморського флоту Росії продовжують займати вкрай оборонну позицію, патрулювання зазвичай обмежується акваторією в межах видимості кримського узбережжя.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

"Це контрастує з підвищеною активністю російських військово-морських сил в інших морях, типовою для цієї пори року", - наголошується в повідомленні.

Також повідомляється, що Чорноморський флот РФ продовжує використовувати крилаті ракети великої дальності для підтримки наземних наступів, але наразі зазнає труднощів зі здійсненням ефективного контролю над морем.

"Він втратив свій флагман "Москва", значну частину бойових літаків морської авіації та контроль над Зміїним островом", - йдеться у повідомленні.

У британській розвідці вказують, що обмежена ефективність Чорноморського флоту РФ підриває загальну стратегію вторгнення Росії, частково тому, що морська загроза Одесі зараз значною мірою нейтралізована.

"Це означає, що Україна може відволікти ресурси, щоб чинити тиск на сухопутні війська Росії в іншому місці", - йдеться у повідомленні.

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Раніше розвідка повідомляла, що Росія перебуває на просунутій стадії планування проведення псевдореферендуму про приєднання так званої "ДНР", хоча незрозуміло, чи вже є остаточне рішення щодо голосування.