Флот РФ прижался к Крыму и не имеет эффективного контроля над морем - разведка Британии

Корабли Черноморского флота России продолжают занимать крайне оборонительную позицию, патрулирование, как правило, ограничивается акваторией в пределах видимости крымского побережья.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

"Это контрастирует с повышенной активностью российских военно-морских сил в других морях, типичной для этого времени года", - отмечается в сообщении.

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Также сообщается, что Черноморский флот РФ продолжает использовать крылатые ракеты большой дальности для поддержки наземных наступлений, но в настоящее время испытывает трудности с осуществлением эффективного контроля над морем.

"Он потерял свой флагман "Москва", значительную часть боевых самолетов морской авиации и контроль над Змеиным островом", - говорится в сообщении.

В британской разведке указывают, что ограниченная в эффективность Черноморского флота РФ подрывает общую стратегию вторжения России, отчасти потому, что морская угроза Одессе в настоящее время в значительной степени нейтрализована.

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"Это означает, что Украина может отвлечь ресурсы, чтобы оказать давление на сухопутные войска России в другом месте", - говорится в сообщении.

Ранее британская разведка сообщала, что Россия находится на продвинутой стадии планирования проведения псевдореферендума о присоединении так называемой ДНР к России, хотя неясно, принято ли уже окончательное решение о голосовании.