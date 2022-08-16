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Вибухи у Криму: вже евакуювали близько 2 тисяч людей

Ірина БалачукВівторок, 16 серпня 2022, 13:00
Вибухи у Криму: вже евакуювали близько 2 тисяч людей
Вибухи в Криму. Фото з Telegram Івана Федорова

Окупанти Криму почали евакуацію людей після вибухів на складі боєприпасів поблизу Джанкоя, станом на 10 ранку 16 серпня вже виїхали близько 2 тисяч осіб.

Джерело: мер Мелітополя (Запорізька область) Іван Федоров у Telegram, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook, ставленик Росії, самопроголошеним прем'єр-міністр окупованого Криму Сергій Аксьонов в Telegram, представниця президента в АРК Крим Таміла Ташева у Facebook

Пряма мова Федорова: "Мелітополь – єдиний сухопутний коридор в Крим. Не буде Мелітополя – не буде Криму! А тим часом під Джанкоєм розпочалася евакуація населення через детонацію боєприпасів. Сховатись не встигне ніхто. А відступати скоро буде нікуди!".

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Деталі: У свою чергу Чубаров зазначив, що наразі в бік мосту через Керченську протоку уже висунулися "тисячі громадян РФ".  

Про евакуацію населення повідомив і самопроголошений прем’єр Криму Аксьонов.

Пряма мова Аксьонова: "Дав команду – зараз 5-кілометрова зона очеплена, йде виселення всіх людей, які перебувають у 5-кілометровій зоні… Близько двох тисяч людей евакуйовано із зони надзвичайної події в Джанкойському районі".

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Деталі: За його словами, виселили людей з сіл Азовське та Майське Джанкойського району – їх тимчасово розмістили у школах сіл Кондратьєво, Табачне та Побєдне.

Аксьонов також повідомив, що у результаті вибухів постраждали двоє чоловіків – один отримав осколкові поранення, іншого "стінкою придавило".

Ставленик окупантів додав, що про "причини (детонації на складі – ред.) буде говорити Міноборони РФ і слідча комісія".   

Таміла Ташева повідомила, що на виїзд із Криму утворилися величезні черги, оскільки окупанти втікають з півострова.

Пряма мова Ташевої: "Окупанти і колонізатори вже тікають з Криму. Сьогодні після чергового необережного поводження з боєприпасами окупантами – здетонувало у Джанкойському районі.

Люди ховаються по підвалах. На виїзд з Криму величезні черги".

Деталі: Ташева наголосила, що Україна обов’язково звільнить Крим, "застосовуючи всі можливі і не заборонені механізми для боротьби", і закликала мешканців півострова бути обережними, ховатись у обладнаних місцях або своїх підвалах".

Передісторія: 

Теми: Кримвибухевакуація
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