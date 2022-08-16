Взрывы в Крыму: уже эвакуировали около 2 тысяч человек

Взрывы в Крыму. Фото из Telegram Ивана Федорова

Оккупанты Крыма начали эвакуацию людей после взрывов на складе боеприпасов вблизи Джанкоя, по состоянию на 10 утра 16 августа уже выехали около 2 тысяч человек.

Источник: мэр Мелитополя (Запорожская область) Иван Федоров в Telegram, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook, ставленник России, самопровозглашенный премьер-министр оккупированного Крыма Сергей Аксенов в Telegram, представительница президента в АРК Крым Тамила Ташева в Facebook

Прямая речь Федорова: "Мелитополь – единственный сухопутный коридор в Крым. Не будет Мелитополя – не будет Крыма! Тем временем под Джанкоем началась эвакуация населения из-за детонации боеприпасов. Спрятаться не успеет никто. А отступать скоро будет некуда!".

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Детали: В свою очередь Чубаров отметил, что в сторону моста через Керченский пролив уже выдвинулись "тысячи граждан РФ".

Об эвакуации населения сообщил и самопровозглашенный премьер Крыма Аксенов.

Прямая речь Аксенова: "Дал команду – сейчас 5-километровая зона оцеплена, идет выселение всех людей, находящихся в 5-километровой зоне… Около двух тысяч человек эвакуированы из зоны происшествия в Джанкойском районе".

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Детали: По его словам, выселили людей из сел Азовское и Майское Джанкойского района – их временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное и Победное.

Аксенов также сообщил, что в результате взрывов пострадали двое мужчин – один получил осколочные ранения, другого "стенкой придавило".

Ставленник оккупантов добавил, что о "причинах (детонации на складе – ред.) будет говорить Минобороны РФ и следственная комиссия".

Тамила Ташева сообщила, что на выезд из Крыма образовались огромные очереди, поскольку оккупанты бегут с полуострова.

Прямая речь Ташевой: "Оккупанты и колонизаторы уже бегут из Крыма. Сегодня после очередного неосторожного обращения с боеприпасами оккупантами – сдетонировало в Джанкойском районе.

Люди прячутся по подвалам. На выезд из Крыма огромные очереди".

Детали: Ташева подчеркнула, что Украина обязательно освободит Крым, "применяя все возможные и не запрещенные механизмы для борьбы", и призвала жителей полуострова быть осторожными, прятаться в оборудованных местах или своих подвалах".

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