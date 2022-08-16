Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Українки виграли медальний залік на чемпіонаті Європи з водних видів спорту

"Українська правда"Вівторок, 16 серпня 2022, 10:57
Чемпіонат з водних видів спорту, фото з Facebook Гутцайта

На чемпіонаті Європи-2022 з водних видів спорту українки встановили рекорд за "золотом" у артистичному плаванні та вперше в історії виграли медальний залік.

Джерело: Європейська ліга плавання в Twitter, Суспільне, Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт в Facebook

Деталі: Всього розігрували 12 комплектів нагород. Україна була представлена у восьми з 12 категорій, і в кожній українки здобули золоті нагороди. В усіх командних виступах брали участь Марта Фєдіна та Марина й Владислава Алексіїви.

 
Getty images

За інформацією ЗМІ, українські плавчині вдруге в історії завоювали таку кількість медалей на чемпіонаті Європи та вперше очолили медальний залік. Востаннє подібне вдавалося РФ у 2018 році.  

Друге місце за кількістю медалей посіла Італія: чотири золоті, шість срібних і дві бронзові.

 
Getty images

Нагадаємо: Нещодавно українки вдруге в історії здобули "золото" на шаховій Олімпіаді у жіночому турнірі. 

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: спорт
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Генсек ООН приїде до Львова для зустрічі з Зеленським і Ердоганом

Зеленський пояснив, чому влада не попереджала українців про можливе вторгнення Росії

Шольц відповів, чи може Україна застосовувати західну зброю для ударів по Криму

У Курській області підірвали залізницю

Рада хоче посилити контроль за феєрверками і ввести заборони

На Київщині виявили випадок захворювання на лихоманку Західного Нілу

Усі новини...
спорт
Президент Литви позбавив держнагород фігуристів за участь у шоу дружини Пєскова
Українки вдруге в історії виграли шахову Олімпіаду
Зеленський відібрав стипендію у відомого фігуриста: катався в РФ
Останні новини
23:02
Зеленський: Ми маємо робити так, щоб Росія втомилася воювати
22:50
Париж після тижнів спеки накрила злива: підтоплені вулиці й низка станцій метро
22:38
Перше судно з українським зерном, від якого відмовився Ліван, пришвартулося в Сирії
22:21
Як виглядають і де розташовані підірвані бази росіян - подія дня
22:18
Ердоган хоче говорити у Львові про припинення війни "дипломатичним" шляхом
22:14
Після вибухів у Криму Зеленський звернувся до "наших людей" на окупованих територіях
22:00
Залужний про ситуацію на фронті: росіяни випускають від 40 до 60 тисяч боєприпасів щодня
21:53
У Німеччині критикують організаторів фестивалю за феєрверки над Рейном під час рекордної посухи
21:42
Росіяни здійснили найпотужнішу з початку війни хакерську атаку на сайт "Енергоатома"
21:34
"Ця війна має стати останньою. Вона має закінчитися нашою перемогою". Репортаж з Донеччини
Усі новини...