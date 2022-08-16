Українки виграли медальний залік на чемпіонаті Європи з водних видів спорту

Чемпіонат з водних видів спорту, фото з Facebook Гутцайта

На чемпіонаті Європи-2022 з водних видів спорту українки встановили рекорд за "золотом" у артистичному плаванні та вперше в історії виграли медальний залік.

Джерело: Європейська ліга плавання в Twitter, Суспільне, Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт в Facebook

Деталі: Всього розігрували 12 комплектів нагород. Україна була представлена у восьми з 12 категорій, і в кожній українки здобули золоті нагороди. В усіх командних виступах брали участь Марта Фєдіна та Марина й Владислава Алексіїви.

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За інформацією ЗМІ, українські плавчині вдруге в історії завоювали таку кількість медалей на чемпіонаті Європи та вперше очолили медальний залік. Востаннє подібне вдавалося РФ у 2018 році.

Друге місце за кількістю медалей посіла Італія: чотири золоті, шість срібних і дві бронзові.

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Нагадаємо: Нещодавно українки вдруге в історії здобули "золото" на шаховій Олімпіаді у жіночому турнірі.