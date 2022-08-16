Украинки выиграли медальный зачет на чемпионате Европы по водным видам спорта

На чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта украинки установили рекорд по "золоту" в артистическом плавании и впервые в истории выиграли медальный зачет.

Источник: Европейская лига плавания в Twitter, Суспильне и Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в Facebook

Детали: Всего разыгрывали 12 комплектов наград. Украина была представлена ​​в восьми из 12 категорий, и в каждой украинки получили золотые награды. Во всех командных выступлениях принимали участие Марта Федина и Марина и Владислава Алексеевы.

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По информации СМИ, украинские пловцы во второй раз в истории завоевали такое количество медалей на чемпионате Европы и впервые возглавили медальный зачет. В последний раз подобное удавалось РФ в 2018 году.

Второе место по количеству медалей заняла Италия: четыре золотых, шесть серебряных и две бронзовые.

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Напомним: Недавно украинки во второй раз в истории получили "золото" на шахматной Олимпиаде в женском турнире.