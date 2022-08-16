Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Залізниця у Криму постраждала через детонацію боєприпасів – потяги не їдуть

Олена РощінаВівторок, 16 серпня 2022, 11:31
Залізниця у Криму постраждала через детонацію боєприпасів – потяги не їдуть
Залізниця на Крим, фото Getty Images

Залізницю на півночі окупованого Криму пошкоджено через вибух на складі російських боєприпасів у селі Майське, потяги з Росії не поїдуть далі Владиславівки на сході півострова.

Джерело: ТАСС і так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов

Деталі: В екстрених службах ТАСС повідомили, що у Джанкойському районі "внаслідок детонації боєприпасів пошкоджено залізничне полотно між станціями Азовське та Роз'їзд 10 км".

Реклама:

Затримано три потяги, в яких прямували 2 тисячі осіб. До вечора на цій ділянці мають пройти ще п'ять потягів, на яких прямують майже 3 тисячі осіб.

Пасажирів доставляють автобусами до пунктів тимчасового розміщення.

Потяги, що прямують до Криму з материкової частини Росії, будуть завершувати маршрут у районі Феодосії, на станції Владиславівка.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Аксьонова: "Після консультації з керівництвом Кримської залізниці прийнято рішення: усі пасажирські потяги, що прямують із материка, зупиняти у Владиславівці, пересаджувати людей на автобуси. До найближчих автостанцій буде повністю організовано розвезення людей".

Азовське і Владиславівка на мапі Криму
Азовське і Владиславівка на мапі Криму

Оновлення: О 12:12 Аксьонов повідомив, що пошкоджені залізничні колії в Джанкойському районі відновлено.

"Рух поїздів на цій ділянці відновиться після завершення всіх необхідних заходів, пов'язаних із забезпеченням безпеки", – додав він.

Деталі: Азовське й Майське розташовані на півночі Криму дуже близько одне до одного, на відстані 1 кілометра.

Окрім детонації на майданчику з боєприпасами у селищі Майське, повідомлялося про пожежу на трасформаторній підстанції у Джанкої. Там пожежу локалізували.

Теми: Кримзалізницяокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Крим
ГУР показало погоню російської авіації за дроном України в Криму
Окупанти заявили про атаку БПЛА у Брянській області РФ і запуск ракети по Криму
Дрони атакували Росію і Крим понад 190 разів цього року − ВВС
Останні новини
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє російських "воєнкорів" поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері в Пітері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
Усі новини...
Реклама: