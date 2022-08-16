Залізниця у Криму постраждала через детонацію боєприпасів – потяги не їдуть

Залізницю на півночі окупованого Криму пошкоджено через вибух на складі російських боєприпасів у селі Майське, потяги з Росії не поїдуть далі Владиславівки на сході півострова.

Джерело: ТАСС і так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов

Деталі: В екстрених службах ТАСС повідомили, що у Джанкойському районі "внаслідок детонації боєприпасів пошкоджено залізничне полотно між станціями Азовське та Роз'їзд 10 км".

Затримано три потяги, в яких прямували 2 тисячі осіб. До вечора на цій ділянці мають пройти ще п'ять потягів, на яких прямують майже 3 тисячі осіб.

Пасажирів доставляють автобусами до пунктів тимчасового розміщення.

Потяги, що прямують до Криму з материкової частини Росії, будуть завершувати маршрут у районі Феодосії, на станції Владиславівка.

Пряма мова Аксьонова: "Після консультації з керівництвом Кримської залізниці прийнято рішення: усі пасажирські потяги, що прямують із материка, зупиняти у Владиславівці, пересаджувати людей на автобуси. До найближчих автостанцій буде повністю організовано розвезення людей".

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Азовське і Владиславівка на мапі Криму

Оновлення: О 12:12 Аксьонов повідомив, що пошкоджені залізничні колії в Джанкойському районі відновлено.

"Рух поїздів на цій ділянці відновиться після завершення всіх необхідних заходів, пов'язаних із забезпеченням безпеки", – додав він.

Деталі: Азовське й Майське розташовані на півночі Криму дуже близько одне до одного, на відстані 1 кілометра.

Окрім детонації на майданчику з боєприпасами у селищі Майське, повідомлялося про пожежу на трасформаторній підстанції у Джанкої. Там пожежу локалізували.