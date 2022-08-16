Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Залізниця у Криму постраждала через детонацію боєприпасів – потяги не їдуть

Олена РощінаВівторок, 16 серпня 2022, 11:31
Залізниця на Крим, фото Getty Images

Залізницю на півночі окупованого Криму пошкоджено через вибух на складі російських боєприпасів у селі Майське, потяги з Росії не поїдуть далі Владиславівки на сході півострова.

Джерело: ТАСС і так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов

Деталі: В екстрених службах ТАСС повідомили, що у Джанкойському районі "внаслідок детонації боєприпасів пошкоджено залізничне полотно між станціями Азовське та Роз'їзд 10 км".

Затримано три потяги, в яких прямували 2 тисячі осіб. До вечора на цій ділянці мають пройти ще п'ять потягів, на яких прямують майже 3 тисячі осіб.

Пасажирів доставляють автобусами до пунктів тимчасового розміщення.

Потяги, що прямують до Криму з материкової частини Росії, будуть завершувати маршрут у районі Феодосії, на станції Владиславівка.

Пряма мова Аксьонова: "Після консультації з керівництвом Кримської залізниці прийнято рішення: усі пасажирські потяги, що прямують із материка, зупиняти у Владиславівці, пересаджувати людей на автобуси. До найближчих автостанцій буде повністю організовано розвезення людей".

ВІДЕО ДНЯ
Азовське і Владиславівка на мапі Криму
Азовське і Владиславівка на мапі Криму

Оновлення: О 12:12 Аксьонов повідомив, що пошкоджені залізничні колії в Джанкойському районі відновлено.

"Рух поїздів на цій ділянці відновиться після завершення всіх необхідних заходів, пов'язаних із забезпеченням безпеки", – додав він.

Деталі: Азовське й Майське розташовані на півночі Криму дуже близько одне до одного, на відстані 1 кілометра.

Окрім детонації на майданчику з боєприпасами у селищі Майське, повідомлялося про пожежу на трасформаторній підстанції у Джанкої. Там пожежу локалізували.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Кримзалізницяокупаціявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Генсек ООН приїде до Львова для зустрічі з Зеленським і Ердоганом

Зеленський пояснив, чому влада не попереджала українців про можливе вторгнення Росії

Шольц відповів, чи може Україна застосовувати західну зброю для ударів по Криму

У Курській області підірвали залізницю

Рада хоче посилити контроль за феєрверками і ввести заборони

На Київщині виявили випадок захворювання на лихоманку Західного Нілу

Усі новини...
Крим
В ОП натякнули, хто стоїть за вибухами у Криму: Це триватиме до повної деокупації
Вибухи у Криму: вже евакуювали близько 2 тисяч людей
Окупанти Криму підтвердили: під Джанкоєм детонують боєприпаси
Останні новини
23:33
Росіяни ввечері з РСЗО вдарили по Харкову
23:02
Зеленський: Ми маємо робити так, щоб Росія втомилася воювати
22:50
Париж після тижнів спеки накрила злива: підтоплені вулиці й низка станцій метро
22:38
Перше судно з українським зерном, від якого відмовився Ліван, пришвартулося в Сирії
22:21
Як виглядають і де розташовані підірвані бази росіян - подія дня
22:18
Ердоган хоче говорити у Львові про припинення війни "дипломатичним" шляхом
22:14
Після вибухів у Криму Зеленський звернувся до "наших людей" на окупованих територіях
22:00
Залужний про ситуацію на фронті: росіяни випускають від 40 до 60 тисяч боєприпасів щодня
21:53
У Німеччині критикують організаторів фестивалю за феєрверки над Рейном під час рекордної посухи
21:42
Росіяни здійснили найпотужнішу з початку війни хакерську атаку на сайт "Енергоатома"
Усі новини...