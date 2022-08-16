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Железная дорога в Крыму пострадала из-за детонации боеприпасов – поезда не едут

Елена РощинаВторник, 16 августа 2022, 11:31
Железная дорога на Крым, фото Getty Images

Железная дорога на севере оккупированного Крыма повреждена из-за взрыва на складе российских боеприпасов в селе Майское, поезда из России не поедут дальше Владиславовки на востоке полуострова.

Источник: ТАСС и так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов

Детали: В экстренных службах ТАСС сообщили, что в Джанкойском районе "в результате детонации боеприпасов повреждено железнодорожное полотно между станциями Азовское и Разъезд 10 км". 

Задержано три поезда, в которых следовали 2 тысячи человек. До вечера на этом участке должны пройти еще пять поездов, на которых следуют почти 3 тысячи человек.

Пассажиров доставляют автобусами в пункты временного размещения.

Поезда, следующие в Крым с материковой части России, будут завершать маршрут в районе Феодосии, на станции Владиславовка.

Прямая речь Аксенова: "После консультации с руководством Крымской железной дороги принято решение: все пассажирские поезда, следующие с материка, останавливать во Владиславовке, пересаживать людей на автобусы. До ближайших автостанций будет полностью организован развоз людей".

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Азовское и Владиславовка на карте Крыма
Азовское и Владиславовка на карте Крыма

Обновление: В 12:12 Аксенов сообщил, что поврежденные железнодорожные пути в Джанкойском районе восстановлены. 

"Движение поездов на данном участке возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности", – добавил он.

Детали: Азовское и Майское расположены на севере Крыма очень близко друг к другу, в 1 километре.

Кроме детонации на площадке с боеприпасами в поселке Майское, сообщалось о пожаре на трасформаторной подстанции в Джанкое. Там пожар локализовали.

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Темы: Крымжелезная дорогаоккупациявойна
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