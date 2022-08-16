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Окупанти Криму підтвердили: під Джанкоєм детонують боєприпаси

Олена РощінаВівторок, 16 серпня 2022, 09:41
Окупанти Криму підтвердили: під Джанкоєм детонують боєприпаси
Вибух у районі Джанкоя, скриншот

Міністерство оборони Росії підтвердило, що в районі села Майське Джанкойського району окупованого Криму сталася пожежа на майданчику з боєприпасами.

Джерело: РБК з посиланням на Міноборони РФ та інші органи окупаційної влади, ТАСС

Дослівно Міноборони РФ: "16 серпня близько 06:15 у районі населеного пункту Майське (Джанкойський район) сталося займання на території обвалованого майданчика тимчасового зберігання боєприпасів однієї з військових частин. В результаті займання сталася детонація боєприпасів, що там зберігалися"

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Деталі: Причини пожежі з'ясовуються.

У Міноборони Росії заявили, що потерпілих немає.

У свою чергу, так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов повідомив, що дві людини постраждали.

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За його словами, детонація боєприпасів у Джанкойському районі триває, мешканців селища евакуювали.

Пряма мова Аксьонова: "Наразі триває детонація. Є двоє постраждалих серед цивільного населення, їхньому життю нічого не загрожує.

Йде евакуація мешканців, для забезпечення безпеки людей виводять за п'ятикілометрову зону".

Деталі: З Майського вже вивезли близько 2 тисяч людей.

В адміністрації Майського розповіли, що поблизу села був дислокований військовий об'єкт.

"Це колишня ферма. Тимчасова дислокація військова. Детонація боєприпасів", – сказав співрозмовник ТАСС.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак та його радник Михайло Подоляк відреагували на вибухи поблизу Джанкоя в соцмережах. Єрмак розмістив малюнок із підписом "дуже мені подобається ця бавовна", а Подоляк написав, що вибухи складів– це "демілітаризація в дії".

Раніше зранку ЗМІ повідомили про вибухи та пожежу в районі Джанкоя, а один із лідерів кримських татар Рефат Чубаров із посиланням на джерела на півострові повідомив, що "влучили у сховище боєприпасів".

Крім того, на півночі Криму була пожежа на трасформаторній підстанції, її локалізували.

За деякою інформацією, поблизу проходить залізниця, якою росіяни доставляють військову техніку на материкову частину України.

Теми: КримзброяРосіявійна
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