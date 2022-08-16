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Повітряні сили прокоментували збільшення техніки РФ у Білорусі: готуємося до "вітань" із 24 серпня

Валентина РоманенкоВівторок, 16 серпня 2022, 12:50
Повітряні сили прокоментували збільшення техніки РФ у Білорусі: готуємося до вітань із 24 серпня
Юрій Ігнат на брифінгу 16 серпня. фото медіацентру "Україна - Укрінформ"

Повітряні сили України не виключають збройних провокацій ворога до Дня незалежності 24 серпня, в тому числі з Білорусі, але наголошують, що перебувають у бойовій готовності 24/7 від початку повномасштабної війни з РФ.

Джерело: речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат на брифінгу 16 серпня

Пряма мова: "Збройні сили України постійно спостерігають переміщення військ і перевезення боєкомплектів (як ракет "Іскандер" так і інших). Це відбувається не сьогодні, не вчора, а завжди. Якщо прилітає Іл-76 на один із аеродромів Білорусі, зрозуміло, що він перевозить там озброєння.

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Є певні дані розвідки, і у відкритих джерелах є інформація, що противник нарощує свої сили на білоруській території. Це і політична складова: тобто погрожувати Заходу на кордонах цієї держави, а також погрожувати Україні.

Ця загроза була завжди, оскільки територію РБ Росія використовувала з перших днів повномасштабної агресії, завдавала ударів звідти…  

Тому треба безумовно готуватися. Скоро велике національне свято – День Незалежності. Противник завжди використовує такі дати для "вітань" і ми мусимо бути готові до цього".

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Деталі: За словами Ігната, безперечно буде вжито посилених заходів, але Повітряні сили живуть у режимі готовності 24/7 постійно.

"Кожен день це небезпека. Сили наші не безмежні. Будемо використовувати все, що є в боєготовності",  додав Ігнат.

Він закликав населення України до пильності - не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Додатково: За даними Повітряних сил ЗСУ в останні кілька днів спостерігається зменшення активності авіації ворога, водночас близько 430 літаків і понад 360 вертольотів - зосереджені на аеродромах поблизу кордонів України в РФ, Білорусі і на території окупованого Криму.

Що передувало: Моніторингова група "Беларускі Гаюн" зазначила, що на території аеродрому "Зябрівка" у Гомельскій області Білорусі накопичилася велика кількість зенітно-ракетних комплексів із близько 15-60 ракетами, що може свідчити про підготовку до масованого удару.

Теми: війнаБілорусь
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