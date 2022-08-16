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Воздушные силы прокомментировали увеличение техники РФ в Беларуси: готовимся к "поздравлениям"

Валентина РоманенкоВторник, 16 августа 2022, 12:50
Воздушные силы прокомментировали увеличение техники РФ в Беларуси: готовимся к поздравлениям
Юрий Игнат на брифинге 16 августа. фото медиацентра "Украина - Укринформ"

Воздушные силы Украины не исключают вооруженных провокаций врага ко Дню независимости 24 августа, в том числе из Беларуси, но подчеркивают, что находятся в боевой готовности 24/7 с начала полномасштабной войны с РФ.

Источник: спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат на брифинге 16 августа

Прямая речь: "Вооруженные силы Украины постоянно наблюдают перемещение войск и перевозку боекомплектов (как ракет "Искандер" так и других). Это происходит не сегодня, не вчера, а всегда. Если прилетает Ил-76 на один из аэродромов Беларуси, понятно, что он перевозит там вооружение.

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Есть некоторые данные разведки, и в открытых источниках есть информация, что противник наращивает свои силы на белорусской территории. Это и политическая составляющая: то есть угрожать Западу на границах этого государства, а также угрожать Украине.

Эта угроза была всегда, поскольку территорию РБ Россия использовала с первых дней полномасштабной агрессии, наносила удары оттуда…

Поэтому нужно определенно готовиться. Скоро большой национальный праздник – День Независимости. Противник всегда использует такие даты для "приветствий", и мы должны быть готовы к этому".

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Детали: По словам Игната, бесспорно будут приняты усиленные меры, но Воздушные силы живут в режиме готовности 24/7 постоянно.

"Каждый день это опасность. Силы наши не безграничны. Будем использовать все, что есть в боеготовности", - добавил Игнат.

Он призвал население Украины к бдительности - не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Дополнительно: По данным Воздушных сил ВСУ, в последние несколько дней наблюдается уменьшение активности авиации врага, в то же время около 430 самолетов и более 360 вертолетов - сосредоточены на аэродромах вблизи границ Украины в РФ, Беларуси и на территории оккупированного Крыма.

Что предшествовало: Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" отметила, что на территории аэродрома "Зябровка" в Гомельской области Беларуси накопилось большое количество зенитно-ракетных комплексов с около 15-60 ракетами, что может свидетельствовать о подготовке к массированному удару.

Темы: войнаБеларусь
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